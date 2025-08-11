Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Juventude x Corinthians pelo Brasileirão: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/08/2025 18h30

Juventude e Corinthians medem forças hoje, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Sem vencer há quatro rodadas, o Juventude amarga uma sequência de quatro derrotas no Brasileirão. O revés mais recente foi por 3 a 1 para o Santos.

Relacionadas

Corinthians: Memphis tem lesão muscular e Carrillo passará por cirurgia

Provocação culta: Comentaristas aprovam vídeo de Memphis com porco

Dorival afasta fantasma de demissão e ameniza crise política no Corinthians

Alvinegro soma três empates seguidos no nacional. Na última partida, com uma escalação alternativa, o Timão empatou com o Fortaleza por 1 a 1, em casa.

Motivação após a classificação na Copa do Brasil. O time de Dorival Júnior chega confiante após garantir vaga nas quartas de final ao passar pelo rival Palmeiras.

Juventude x Corinthians -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 11 de agosto, às 20h (de Brasília)
  • Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Dorival faz duas mudanças no Corinthians para jogo contra o Juventude; veja escalações

Com desfalques, Corinthians ativa 'modo mistão' para enfrentar Juventude

Na Colômbia, Fluminense fecha preparação para pegar o América de Cali; veja provável escalação

Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo participam de reunião da CBF sobre fair play financeiro

Com gol brasileiro, Porto bate Vitória de Guimarães na estreia pelo Português

Santos renova contrato do volante Tomás Rincón; veja detalhes

Cuiabá anuncia o auxiliar Eduardo Barros como novo técnico

Equipe brasileira disputará o Sul-Americano de Corrida de Rua no Rio de Janeiro

Transmissão ao vivo de Juventude x Corinthians pelo Brasileirão: veja onde assistir

Flamengo com elenco inchado? Mattos avalia quem poderia ser negociado

Santos divulga nova parcial de ingressos vendidos para jogo contra o Vasco; confira