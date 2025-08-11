Transmissão ao vivo de Juventude x Corinthians pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Juventude e Corinthians medem forças hoje, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Sem vencer há quatro rodadas, o Juventude amarga uma sequência de quatro derrotas no Brasileirão. O revés mais recente foi por 3 a 1 para o Santos.

Alvinegro soma três empates seguidos no nacional. Na última partida, com uma escalação alternativa, o Timão empatou com o Fortaleza por 1 a 1, em casa.

Motivação após a classificação na Copa do Brasil. O time de Dorival Júnior chega confiante após garantir vaga nas quartas de final ao passar pelo rival Palmeiras.

Juventude x Corinthians -- Campeonato Brasileiro