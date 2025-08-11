Topo

Transmissão ao vivo de João Fonseca x Térence Atmane em Cincinnati: onde assistir

João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati em 2025 - Aaron Doster-Imagn Images
João Fonseca volta à quadra na tarde de hoje para enfrentar Térence Atmane, pela 3ª rodada do Masters 1000 de Cincinnati (EUA). O jogo tem previsão de início a partir das 17h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

João terá pela frente Térence Atmane. O francês, 132º do mundo, eliminou o italiano Flavio Cobolli, 22º do ranking, por 2 sets a 1.

Fonseca superou Alejandro Davidovich Fokina, 19º do mundo. O brasileiro perdeu o primeiro set e vencia o segundo por 5 a 4 quando o espanhol abandonou.

João Fonseca x Térence Atmane -- Masters 1000 de Cincinnati

  • Data e hora: 11 de agosto, a partir de 17h (de Brasília)
  • Local: Cincinnati, Estados Unidos (EUA)
  • Transmissão: ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

