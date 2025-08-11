Tottenham renova com promessa Mikey Moore
Na manhã desta segunda-feira, o jovem Mikey Moore assinou a renovação de seu contrato com o Tottenham. O novo vínculo do atacante inglês de 18 anos não foi detalhado pelos Spurs, que apenas o classificaram como um "acordo de longo prazo".
Revelado pelo Tottenham em 2024, com somente 16 anos, Moore entrou em campo 21 vezes durante a última temporada, marcando um gol e distribuindo duas assistências. O atacante fez parte do elenco campeão da Liga Europa.
Antes de chegar ao profissional, Moore se destacou nas categorias de base da seleção inglesa. Entre o sub-15, sub-16, sub-17 e sub-19, o atacante entrou em campo 40 vezes e marcou 19 gols.
Nome na história do Tottenham
Além do destaque em campo, a promessa Mikey Moore somou recordes durante o início de sua trajetória na categoria profissional do Tottenham.
Ele estreou no dia 14 de maio de 2024, na derrota diante do Manchester City, pelo Campeonato Inglês. Na época, o atacante tinha 16 anos, nove meses e três dias, tornando-se o terceiro mais jovem a entrar em campo pelos Spurs. Moore só fica atrás de Devine (três meses mais novo) e de Scarlett (31 dias).
Moore também é o quarto jogador mais novo a marcar pelo Tottenham. No dia 30 de janeiro de 2025, ele balançou as redes contra o Elfsborg-SUÉ, pela Liga Europa. Aos 17 anos, ele só fica atrás de Devine (um ano mais novo), Saul (cinco meses) e Turner (seis dias).