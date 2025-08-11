Fonseca encara 'mágico' francês que se arrisca no baralho e é fã de Pokémon

João Fonseca enfrenta nesta tarde Terence Atmane, francês que está fora do top 100 e que chama a atenção por suas habilidades e gostos fora das quadras.

Quem é o rival de Fonseca

Atmane tem 23 anos e é o atual número 136 do mundo. Até o momento, sua melhor posição no ranking foi registrada em julho do ano passado, quando ficou em 118º.

Ele ainda não se sagrou campeão na ATP, mas acumula títulos de nível Challenger. Neste ano, faturou os torneios de Guangzhou (China) e de Busan (Coreia do Sul), aumentando para quatro a sua coleção de taças deste calibre.

É "especialista" na quadra dura, veio do qualificatório e já desbancou um favorito em Cincinnati. Todas as suas conquistas de Challenger foram no piso rápido, onde ele se mostra mais à vontade e costuma registrar as melhores campanhas. Neste Masters 1000, confirmou a vaga na chave principal furando o classificatório e derrotou o italiano Flavio Cobolli, cabeça de chave 15, para enfrentar o brasileiro.

Fora de quadra, Atmane recebeu o apelido de "mágico" por sua habilidade com truques de cartas. Até dois anos atrás, levava "The Magician" ("O mágico") no nome de seu perfil no Instagram, antes de mudar para um mais profissional.

O francês também é fã de Pokémon, de animes e de jogos como Fortnite e Minecraft. O tenista lê mangás, leva consigo livros para os torneios do circuito. Além disso, possui uma coleção de cartas de Pokémon que começou em 2007, aos 5 anos, e crava: é uma das maiores da França.

Coleção de cartas de Pokémon de Terence Atmane, próximo rival de Fonseca Imagem: Reprodução/Instagram/terenceatmane

Tenho uma das maiores coleções [de cartas de Pókemon] da França. Quando eu era criança, assistia na TV. Era algo bem natural, na escola e tudo mais, as pessoas falavam sobre esses cards, que eram bem famosos no mundo todo. Lembro que eu brincava com meus amigos na escola e, de alguma forma, comecei a colecionar quando era pequeno. E esse garotinho ainda tem a coleção dele daquela época.

Atmane, à ATP, em 2023

A partida entre Fonseca e Atmane está prevista para começar por volta das 18h (de Brasília). Será o quarto e último compromisso da Quadra 3.