Série D: veja os classificados e os confrontos das oitavas de final
A Série D do Campeonato Brasileiro já conheceu seus 16 times classificados para as oitavas de final. Após os jogos de ida e volta, avançaram: Maranhão, Central, Imperatriz, América-RN, Altos, Santa Cruz, Manauara, ASA, Aparecidense, Goiatuba, Rio Branco, Inter de Limeira, Mixto, Cianorte, Ceilândia e Barra.
Os confrontos que vão decidir quem chega às quartas serão: Maranhão x Central, Imperatriz x América-RN, Santa Cruz x Altos, Manauara x ASA, Goiatuba x Aparecidense, Rio Branco x Inter de Limeira, Cianorte x Mixto e Ceilândia x Barra.
O Maranhão se classificou mesmo com derrota por 2 a 0 para a Tuna Luso, já que havia vencido a ida por 4 a 1. O Central também avançou ao empatar por 2 a 2 com o Lagarto, após vitória por 1 a 0 no primeiro jogo.
Três equipes garantiram a vaga nos pênaltis: o Imperatriz superou o Manaus por 5 a 3 nas cobranças, após cada time vencer por 2 a 0; o Santa Cruz devolveu o 2 a 1 sofrido para o Sergipe e fez 5 a 4 nas penalidades; e o Mixto eliminou a Portuguesa por 4 a 3 nos pênaltis, depois de triunfos por 1 a 0 para cada lado.
O América-RN venceu a Juazeirense por 2 a 0, após empate por 1 a 1 na ida. Já o Altos passou com autoridade ao golear o Independência por 5 a 1 e 3 a 1.
O Manauara, único representante do Norte, bateu o Sampaio Corrêa com empate por 1 a 1 fora e vitória por 1 a 0 em casa. O ASA, por sua vez, eliminou o Ferroviário com 1 a 0 fora e 2 a 0 em Arapiraca.
A Aparecidense manteve o melhor ataque da competição, vencendo o Maricá por 2 a 1 no Rio de Janeiro e empatando por 2 a 2 em casa. O Goiatuba fez 1 a 1 contra o São José e venceu a volta por 2 a 1.
O Rio Branco, a Inter de Limeira e o Barra garantiram vaga com vitórias por 3 a 0 no jogo de volta, contra Luverdense, Marcílio Dias e Cascavel, respectivamente. O Cianorte goleou o Joinville por 4 a 0, após empate por 1 a 1 na partida de ida. Já o Ceilândia eliminou o Água Santa com um empate por 1 a 1 fora de casa e triunfo por 1 a 0 diante da sua torcida.