São Paulo vence cinco seguidas no Brasileiro pela primeira vez desde 2019

11/08/2025 07h00

O São Paulo vive um momento especial no Campeonato Brasileiro. O triunfo sobre o Vitória, por 2 a 0, no último sábado, pela 19ª rodada, fez o Tricolor alcançar a marca de cinco vitórias consecutivas na competição, algo que não acontecia desde a temporada de 2019. O resultado também consolidou a equipe na disputa pelas primeiras posições, aumentando a confiança para a sequência da temporada.

Segundo dados do Sofascore, a campanha recente é marcada por números expressivos. Nas cinco partidas, o São Paulo venceu todas, mantendo 100% de aproveitamento, com dez gols marcados e apenas dois sofridos.

Em três desses confrontos, o time não foi vazado, reforçando a solidez defensiva construída pelo técnico Hernán Crespo. O clube paulista também criou 11 grandes chances e cedeu apenas quatro aos adversários, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa.]


Os números de produtividade também chamam atenção. O Tricolor registrou média de 15,8 finalizações por jogo, contra apenas oito permitidas aos rivais, além de ter mantido 54,8% de posse de bola no período. Essa consistência estatística mostra que a equipe não apenas venceu, mas controlou os jogos, impondo ritmo e intensidade.

A última vez que o São Paulo havia alcançado cinco vitórias seguidas no Brasileirão foi em 2019, sob o comando de Cuca. Na ocasião, a equipe superou Ceará, Santos, Athletico-PR, Fluminense e Chapecoense em sequência. A boa fase, contudo, não resultou em título, e o time terminou a competição na sexta colocação, com 63 pontos, garantindo vaga na Copa Libertadores.

O próximo compromisso será pela Copa Libertadores, na terça-feira, contra o Atlético Nacional, na Colômbia. No entanto, o desempenho no Brasileirão serve como combustível para o duelo continental e como sinal de que o São Paulo atravessa um momento de afirmação.

