São Paulo: Crespo prepara substitutos para zaga e deixa escapar informação

Eder Traskini
do UOL

11/08/2025 05h30

O técnico Hernán Crespo já vem preparando opções para o caso de novos desfalques na zaga e deixou escapar uma informação em sua última entrevista coletiva: a possível utilização de Patryck.

O que aconteceu

Crespo vem treinando com o volante Negrucci na zaga. O jovem foi capitão da conquista da Copinha na temporada e chegou a atuar como zagueiro em algumas situações durante a campanha.

O garoto já vem treinando na posição desde o início do mês, mas o trabalho vem se intensificando diante da situação do elenco. Com a lesão de Arboleda, Crespo tem apenas três zagueiros à disposição e todos são titulares.

Além disso, Crespo tem outra ideia em mente: o lateral-esquerdo Patryck. O jovem entrou em sua posição de origem na última partida, no lugar de Enzo Díaz, já que Wendell também está lesionado.

Patryck, que foi alçado ao profissional na primeira passagem de Crespo, pode ser utilizado também como um zagueiro pela esquerda. O sistema com três defensores possibilita a utilização, o que não seria possível em linha de quatro.

Eu sou muito feliz de ter a possibilidade de fazer ele jogar, porque ele merece. Ele merece muito porque é um grande profissional, está esperando. Pode jogar como zagueiro, pode jogar na ala, como jogou hoje. É um cara correto, profissional e que merece mais espaço Hernán Crespo

Patryck não entrava em campo desde a partida contra o São Bernardo, em 23 de fevereiro. Tinham sido apenas quatro partidas no ano até aqui.

O São Paulo segue no mercado de transferências em busca de um zagueiro e um lateral-direito. No entanto, o clube não tem dinheiro para contratações e só olha atletas livres ou disponíveis para empréstimos gratuitos.

