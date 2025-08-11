Topo

Santos renova contrato do volante Tomás Rincón; veja detalhes

Tomás Rincón, do Santos, durante jogo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro - Raul Baretta/Santos
11/08/2025 18h50

O Santos acertou a renovação com o volante Tomás Rincón até o final de 2026. O vínculo original do contrato do venezuelano estava registrado até agosto de 2026 devido a questões relacionadas ao visto de trabalho, mas foi estendido por mais quatro meses e, agora, tem duração até dezembro.

A informação sobre a nova duração do contrato de Rincón foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A extensão do vínculo de Rincón já foi, inclusive, publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, junto de uma "alteração salarial". O registro foi feito mais cedo hoje.

Rincón veio do futebol italiano e chegou ao Santos em agosto de 2023. O venezuelano terminou aquele ano como peça importante da equipe e esteve em campo na queda do Peixe, mas perdeu espaço entre os titulares em 2024 durante a disputa da Série B.

Na atual temporada, o venezuelano oscilou entre titulares e reservas. Ele começou o ano como titular com Pedro Caixinha, mas viu a concorrência aumentar e perdeu a vaga. Com a chegada de Cleber Xavier, o volante retomou a titularidade. Ao todo, são 24 jogos em 2025, sem gols ou assistências.

Com Rincón à disposição e de contrato renovado, o Santos volta a campo neste fim de semana. O Peixe encara o Vasco no domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

