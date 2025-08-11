Santos abre pontos físicos de venda de ingressos para jogo contra o Vasco no Morumbis

O Santos abriu, nesta segunda-feira, dois pontos físicos de venda de ingressos para a partida contra o Vasco, que será disputada no Morumbis. A bola rola neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), em compromisso válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No momento, dois pontos estão vendendo os ingressos para o duelo - um em Santos e um em São Paulo. O primeiro deles é a Vila Belmiro. Os torcedores podem adquirir as entradas próximo ao Portão 6, das 10h às 18h.

O segundo ponto de comercialização dos ingressos está localizado no seguinte endereço: Rua Fidalga, número 254 - Vila Madalena, São Paulo. As vendas no local serão feitas das 12h às 20h.

A venda de entradas nos dois pontos ficará disponível até os ingressos se esgotarem. A última parcial divulgada pelo Santos indicou que mais de 35 mil ingressos já haviam sido comercializados.

Alô, nação santista ?????? Fique atento aos horários de funcionamento e garanta seu lugar no MorumBis! #SANxVAS ?? A venda online continua em https://t.co/auuNaEkPbo pic.twitter.com/FLJGSSEdRU ? Santos FC (@SantosFC) August 11, 2025

Aqueles que tiverem interesse em assistir ao jogo no Morumbis também podem adquirir seus ingressos no site sociorei.com. A venda de entradas está liberada para todos os torcedores em geral.

Os preços dos ingressos variam entre R$ 170,00 e R$ 350,00. A entrada mais barata é para a Arquibancada Norte, enquanto o bilhete mais caro é na Cadeira Especial Oeste.

Este será o segundo duelo do Santos no Morumbis - na primeira ocasião, o Peixe venceu o Juventude por 3 a 1 com o apoio de 37 mil torcedores. Tais jogos fazem parte do acordo de "troca" de estádios do clube com o São Paulo. Três partidas do Alvinegro Praiano serão realizados na casa são-paulina, enquanto o Tricolor terá o direito de mandar três embates no litoral paulista.

Confira os preços dos ingressos para o duelo contra o Vasco:

Arquibancada Norte



Inteira: R$ 170,00



Meia: R$ 85,00



Silver: R$ 42,50



Gold: R$ 21,25



Black: Gratuito

Arquibancada Sul



Inteira: R$ 170,00



Meia: R$ 85,00



Silver: R$ 42,50



Gold: R$ 21,25



Black: Gratuito

Arquibancada Leste



Inteira: R$ 200,00



Meia: R$ 100,00



Silver: R$ 50,00



Gold: R$ 25,00



Black: Gratuito

Arquibancada Oeste



Inteira: R$ 200,00



Meia: R$ 100,00



Silver: R$ 50,00



Gold: R$ 25,00



Black: Gratuito

Cadeira Superior Norte



Inteira: R$ 300,00



Meia: R$ 150,00



Silver: R$ 112,50



Gold: R$ 75,00



Black: R$ 37,50

Cadeira Superior Sul



Inteira: R$ 300,00



Meia: R$ 150,00



Silver: R$ 112,50



Gold: R$ 75,00



Black: R$ 37,50

Cadeira Especial Leste



Inteira: R$ 350,00



Meia: R$ 175,00



Silver: R$ 131,25



Gold: R$ 87,50



Black: R$ 43,75

Cadeira Especial Oeste



Inteira: R$ 350,00



Meia: R$ 175,00



Silver: R$ 131,25



Gold: R$ 87,50



Black: R$ 43,75

Cadeira Térrea Leste



Inteira: R$ 300,00



Meia: R$ 150,00



Silver: R$ 112,50



Gold: R$ 75,00



Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Sul



Inteira: R$ 300,00



Meia: R$ 150,00



Silver: R$ 112,50



Gold: R$ 75,00



Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Oeste



Inteira: R$ 300,00



Meia: R$ 150,00



Silver: R$ 112,50



Gold: R$ 75,00



Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Oeste PCD



Inteira: R$ 300,00



Meia: R$ 150,00



Silver: R$ 112,50



Gold: R$ 75,00



Black: R$ 37,50

Superior - Cadeira Especial Leste



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Superior - Cadeira Especial Oeste



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito