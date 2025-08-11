Santos abre pontos físicos de venda de ingressos para jogo contra o Vasco no Morumbis
O Santos abriu, nesta segunda-feira, dois pontos físicos de venda de ingressos para a partida contra o Vasco, que será disputada no Morumbis. A bola rola neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), em compromisso válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
No momento, dois pontos estão vendendo os ingressos para o duelo - um em Santos e um em São Paulo. O primeiro deles é a Vila Belmiro. Os torcedores podem adquirir as entradas próximo ao Portão 6, das 10h às 18h.
O segundo ponto de comercialização dos ingressos está localizado no seguinte endereço: Rua Fidalga, número 254 - Vila Madalena, São Paulo. As vendas no local serão feitas das 12h às 20h.
A venda de entradas nos dois pontos ficará disponível até os ingressos se esgotarem. A última parcial divulgada pelo Santos indicou que mais de 35 mil ingressos já haviam sido comercializados.
Aqueles que tiverem interesse em assistir ao jogo no Morumbis também podem adquirir seus ingressos no site sociorei.com. A venda de entradas está liberada para todos os torcedores em geral.
Os preços dos ingressos variam entre R$ 170,00 e R$ 350,00. A entrada mais barata é para a Arquibancada Norte, enquanto o bilhete mais caro é na Cadeira Especial Oeste.
Este será o segundo duelo do Santos no Morumbis - na primeira ocasião, o Peixe venceu o Juventude por 3 a 1 com o apoio de 37 mil torcedores. Tais jogos fazem parte do acordo de "troca" de estádios do clube com o São Paulo. Três partidas do Alvinegro Praiano serão realizados na casa são-paulina, enquanto o Tricolor terá o direito de mandar três embates no litoral paulista.
Confira os preços dos ingressos para o duelo contra o Vasco:
Arquibancada Norte
Inteira: R$ 170,00
Meia: R$ 85,00
Silver: R$ 42,50
Gold: R$ 21,25
Black: Gratuito
Arquibancada Sul
Inteira: R$ 170,00
Meia: R$ 85,00
Silver: R$ 42,50
Gold: R$ 21,25
Black: Gratuito
Arquibancada Leste
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 50,00
Gold: R$ 25,00
Black: Gratuito
Arquibancada Oeste
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 50,00
Gold: R$ 25,00
Black: Gratuito
Cadeira Superior Norte
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Superior Sul
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Especial Leste
Inteira: R$ 350,00
Meia: R$ 175,00
Silver: R$ 131,25
Gold: R$ 87,50
Black: R$ 43,75
Cadeira Especial Oeste
Inteira: R$ 350,00
Meia: R$ 175,00
Silver: R$ 131,25
Gold: R$ 87,50
Black: R$ 43,75
Cadeira Térrea Leste
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Térrea Sul
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Térrea Oeste
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Térrea Oeste PCD
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Superior - Cadeira Especial Leste
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Superior - Cadeira Especial Oeste
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito