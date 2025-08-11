Santos abre pontos físicos de venda de ingressos para jogo contra o Vasco no Morumbis

Topo

O Santos abriu, nesta segunda-feira, dois pontos físicos de venda de ingressos para a partida contra o Vasco, que será disputada no Morumbis. A bola rola neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), em compromisso válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No momento, dois pontos estão vendendo os ingressos para o duelo - um em Santos e um em São Paulo. O primeiro deles é a Vila Belmiro. Os torcedores podem adquirir as entradas próximo ao Portão 6, das 10h às 18h.

O segundo ponto de comercialização dos ingressos está localizado no seguinte endereço: Rua Fidalga, número 254 - Vila Madalena, São Paulo. As vendas no local serão feitas das 12h às 20h.

A venda de entradas nos dois pontos ficará disponível até os ingressos se esgotarem. A última parcial divulgada pelo Santos indicou que mais de 35 mil ingressos já haviam sido comercializados.

Aqueles que tiverem interesse em assistir ao jogo no Morumbis também podem adquirir seus ingressos no site sociorei.com. A venda de entradas está liberada para todos os torcedores em geral.

Os preços dos ingressos variam entre R$ 170,00 e R$ 350,00. A entrada mais barata é para a Arquibancada Norte, enquanto o bilhete mais caro é na Cadeira Especial Oeste.

Este será o segundo duelo do Santos no Morumbis - na primeira ocasião, o Peixe venceu o Juventude por 3 a 1 com o apoio de 37 mil torcedores. Tais jogos fazem parte do acordo de "troca" de estádios do clube com o São Paulo. Três partidas do Alvinegro Praiano serão realizados na casa são-paulina, enquanto o Tricolor terá o direito de mandar três embates no litoral paulista.

Confira os preços dos ingressos para o duelo contra o Vasco:

Arquibancada Norte

Inteira: R$ 170,00

Meia: R$ 85,00

Silver: R$ 42,50

Gold: R$ 21,25

Black: Gratuito

Arquibancada Sul

Inteira: R$ 170,00

Meia: R$ 85,00

Silver: R$ 42,50

Gold: R$ 21,25

Black: Gratuito

Arquibancada Leste

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Arquibancada Oeste

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Cadeira Superior Norte

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Superior Sul

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Especial Leste

Inteira: R$ 350,00

Meia: R$ 175,00

Silver: R$ 131,25

Gold: R$ 87,50

Black: R$ 43,75

Cadeira Especial Oeste

Inteira: R$ 350,00

Meia: R$ 175,00

Silver: R$ 131,25

Gold: R$ 87,50

Black: R$ 43,75

Cadeira Térrea Leste

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Sul

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Oeste

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Oeste PCD

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Superior - Cadeira Especial Leste

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Superior - Cadeira Especial Oeste

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

