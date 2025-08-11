Topo

Roger Federer marca retorno às quadras em exibição especial no Masters 1000 de Xangai

11/08/2025

Roger Federer está pronto para sentir novamente o ambiente de uma quadra de tênis. Três anos após anunciar oficialmente sua aposentadoria, o suíço participará, no dia 10 de outubro, de uma partida de exibição no Qi Zhong Tennis Center, em Xangai. O local não é desconhecido para o ex-número 1 do mundo: foi ali que ele ergueu o troféu do Masters 1000 em 2014 e 2017, além de ter sido finalista em 2010.

A apresentação fará parte da programação oficial do torneio, que acontece de 1º a 12 de outubro, e trará Federer em um formato descontraído. O suíço jogará duplas ao lado de personalidades chinesas, como o ator Yen Donnie, a ex-tenista Jie Zheng - que já esteve entre as 15 melhores do ranking de simples e foi número 3 de duplas - e o jogador de futebol Lei Wu. A proposta é aproximar o público local de um dos maiores nomes da história do esporte.

Desde setembro de 2022, quando se despediu das competições durante a Laver Cup, em Londres, Federer vem reiterando o desejo de seguir próximo do tênis por meio de exibições e eventos especiais.

O compromisso em Xangai será a primeira vez que ele pegará na raquete diante da torcida desde o adeus ao circuito profissional, um momento aguardado não apenas pelos fãs asiáticos, mas por admiradores do mundo todo.

Com 103 títulos no currículo e 1251 vitórias na carreira, Federer construiu uma trajetória marcada por elegância técnica e mentalidade vencedora. Seus 20 troféus de Grand Slam - oito em Wimbledon, seis no Australian Open, cinco no US Open e um Roland Garros - o colocam em um seleto grupo de lendas que redefiniram o jogo.

