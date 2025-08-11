Rodrygo é relacionado para amistoso do Real Madrid em possível adeus rumo ao Manchester City

O brasileiro Rodrygo pode fazer sua despedida do Real Madrid nesta terça-feira, em amistoso contra o WSG Tirol, no Tivoli Stadion Tirol, na Áustria. O atacante foi relacionado pelo técnico Xabi Alonso para o jogo, enquanto o clube merengue sofre enorme assédio de clubes ingleses por seu futebol e deve fechar negócio com o Manchester City.

Rodrygo sempre faz questão de frisar o seu amor pelo clube espanhol, usa as redes sociais para postar fotos trabalhando na equipe, mas parece ter perdido o espaço ultimamente por causa de lesões e o aumento da concorrência no ataque, apesar dos elogios do novo comandante.

Depois de ver uma possível transferência ao Liverpool esfriar, o nome do jogador voltou aos holofotes nesta segunda-feira com a revelação do jornalista Fabrício Romano de uma negociação avançada com o Manchester City a pedido do técnico Pep Guardiola para a vaga de Grealish.

Depois de comandar o brasileiro Gabriel Jesus e atualmente com Savinho (negocia com o Tottenham) no ataque, Guardiola parece convencido que o atacante revelado pelo Santos pode formar boa parceria com Haaland. E teria pedido empenho do clube inglês para fechar com Rodrygo.

Enquanto um desfecho não é oficializado, o brasileiro volta a ser relacionado e deve jogar ao menos alguns minutos diante dos austríacos. O técnico Xabi Alonso relacionou seis atacantes para o compromisso: Vini Júnior, Mbappé, Brahim Díaz, Gonzalo García, Rodrygo e Rubén Yáñez.

O amistoso com o WSG Tirol é o último da equipe antes da largada na temporada oficial, agendada para dia 19 de agosto, pelo Campeonato Espanhol, diante do Osasuna no Santiago Bernabéu. Além de Rodrygo, o compatriota Endrick também não tem sua permanência certa em Madri.