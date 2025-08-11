Topo

Quem é Terence Atmane, rival de João Fonseca na terceira rodada do Cincinnati Open

11/08/2025 09h14

João Fonseca está perto de atingir uma marca histórica: avançar às oitavas de final de um Masters 1000. Porém, para conseguir o feito, precisa derrotar o francês Terence Atmane nesta segunda-feira, dia 11, pela terceira rodada do Cincinnati Open. A partida está prevista para acontecer a partir das 17 horas (horário de Brasília).

Ao contrário de João, que tem tido considerável atenção do circuito midiático do tênis nos últimos tempos, Atmane é mais discreto. Ele é, atualmente, apenas o número 136 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Para efeitos de comparação, o carioca é o 52º colocado da mesma lista. O melhor posicionamento do francês foi o 118º lugar, alcançado em julho do ano passado.

Considerando os Grand Slams, isto é, os quatro principais torneios da temporada do tênis (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e o US Open), Atmane não tem nenhuma vitória. Quando o assunto são eventos Masters 1000, esta é apenas a 5ª participação do jogador de 23 anos.

Apesar de reputação, não é inteligente subestimar o potencial de Atmane. Em sua última partida, ele derrotou o italiano Flavio Cobolli (22º colocado do ranking) por 2 sets a 1 (tie-break no terceiro), com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5), em 2h14 de duelo. Ele igualou sua melhor campanha, quando alcançou a 3ª fase em Roma na temporada passada.

Ao todo, Atmane tem nove títulos como profissional. Sendo cinco no circuito da Federação Internacional de Tênis (ITF) e quatro de nível challenger. Esta será a primeira vez que João Fonseca e Terence Atmane se encontram.

