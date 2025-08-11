Queda de energia paralisa Masters 1000 de Cincinnati e atrasa jogo de Fonseca

Topo

João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati em 2025 - Aaron Doster-Imagn Images
João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati em 2025 Imagem: Aaron Doster-Imagn Images

Cincinnati

11/08/2025 19h08

Uma queda de energia interrompeu a programação do Masters 1000 de Cincinnati, hoje, causando a suspensão temporária de partidas nas chaves masculina e feminina. O problema ocorreu no início da noite, e a organização estima que o fornecimento seja restabelecido por volta das 19h30 (horário de Brasília).

De acordo com relatos no local, a falha elétrica teria relação com a fumaça proveniente de um gerador. A chamada eletrônica agora é usada em todos os eventos do ATP Tour, e o sistema automatizado não pode ser utilizado enquanto houver queda de energia, o que inviabilizou a continuidade das partidas. Com a ausência de juízes de linha humanos, não foi possível manter o andamento dos jogos, resultando em uma paralisação de cerca de 30 minutos.

No torneio masculino, dois jogos foram afetados. Benjamin Bonzi enfrentava Stefanos Tsitsipas e havia perdido o primeiro set por 7/6 (7/4), mas liderava o segundo por 5/2 quando a partida foi interrompida. Em outra quadra, Taylor Fritz vencia Lorenzo Sonego por 7/6 (7/4) na parcial inicial.

Nas duplas femininas, duas partidas também foram paralisadas, entre elas o confronto que contou com a brasileira Luisa Stefani ao lado da húngara Timea Babos. Elas perderam o primeiro set por 7/6 (7/2), mas reagiam e venciam o segundo por 3/0 no momento da interrupção.

O cronograma do dia foi impactado, e o jogo de João Fonseca contra o francês Terence Atmane também sofreu atraso — estava previsto para 18h30. A organização aguarda a normalização da energia para retomar as atividades e manter o andamento do torneio.

