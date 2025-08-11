Polêmica e eliminação traumática: relembre o último duelo entre São Paulo e Atlético Nacional

São Paulo e Atlético Nacional se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estadio Atanasio Girardot, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O reencontro traz à tona memórias de uma eliminatória marcada por polêmicas e uma derrota traumática para o Tricolor, que na ocasião viu o sonho do tetracampeonato continental ser interrompido pelo time colombiano na semifinal de 2016.

Naquele ano, o primeiro jogo foi disputado no Morumbi, onde o São Paulo sofreu um revés por 2 a 0. A equipe, que já não contava com dois de seus titulares à época ? Ganso e Kelvin ? teve dificuldades para criar jogadas e controlar o confronto. Além disso, uma confusão marcou a etapa final: Maicon foi expulso após um desentendimento com Miguel Borja, que se destacou como a grande estrela da eliminatória ao marcar os dois gols da vitória colombiana. O revés deixou o Tricolor em situação delicada para o duelo decisivo na Colômbia.

No jogo de volta, o São Paulo iniciou com boas perspectivas para sua torcida. Logo aos oito minutos, Calleri recebeu cruzamento de Michel Bastos e abriu o placar de cabeça, reacendendo as esperanças de uma virada histórica. Contudo, a resposta rápida do Atlético Nacional não tardou: Borja aproveitou um lançamento nas costas da defesa tricolor e empatou a partida, retomando a pressão sobre o São Paulo. A arbitragem chilena de Patricio Polic foi outro fator que intensificou a tensão.

Os próximos jogos do Tricolor: ? Atlético Nacional-COL

? CONMEBOL Libertadores (oitavas de final - jogo 1)

?? 12/08 (terça-feira)

? 21h30

?? Atanásio Girardot

?Medellín-COL

? Paramount ? Sport

? Brasileirão (20ª rodada)

?? 16/08 (sábado)

? 18h30

?? Ilha do Retiro

?... pic.twitter.com/5Z5Iwoeokb ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 10, 2025

O Tricolor reclamou veementemente de um pênalti não marcado em Hudson no final do primeiro tempo e se revoltou contra a marcação de uma infração dentro da área a favor do Atlético Nacional, em lance no qual a bola tocou na mão de Carlinhos. Borja converteu a penalidade, que sacramentou a vitória colombiana, gerando revolta no banco e entre os jogadores são-paulinos. As reclamações mais acaloradas resultaram nas expulsões de Lugano e Wesley por protestos incisivos contra as decisões da arbitragem.

A derrota eliminou o São Paulo da Libertadores daquele ano e marcou a quarta vez que o clube caiu nas semifinais da competição ? uma história que já havia se repetido em 2010, quando foi eliminado pelo Internacional. Apesar do desfecho frustrante, a campanha do Tricolor contou com o brilho de Calleri, que foi o artilheiro do torneio com nove gols, consolidando-se como uma das principais referências ofensivas da equipe naquele ano.

Este histórico duelo volta à tona neste reencontro pela Libertadores, com o São Paulo buscando superar não apenas o adversário, mas também as lembranças da eliminação traumática que marcou a última vez em que ambos se enfrentaram na competição continental.