Pan Jr. dia 2: Brasil domina skate e tem medalha com remo quebrado

No segundo dia dos Jogos Pan-Americanos Júnior, o Brasil viu medalhas no skate e tiro, além de novas conquistas no judô e na natação. No remo, o pódio veio apesar de acidente durante a prova.

Até aqui, o Time Brasil conquistou 22 ouros, nove pratas e 10 bronzes, somando 41 no total. A competição acontece em Assunção, no Paraguai.

Judô teve quatro pódios

O judô brasileiro, novamente, brilhou na capital paraguaia. Todos os representantes do dia conquistaram medalhas, sendo três ouros e uma prata.

Matheus Nolasco (-73kg), Eduarda Bastos (-63kg) e Luan Almeida (-81Kg) alcançaram o topo do pódio.

É uma sensação muito boa. Eu trabalhei muito, vim batendo na trave em algumas outras competições passadas. No Campeonato Pan-Americano, acabei perdendo a final da competição para esse mesmo atleta [equatoriano Alfredo Valdivieso]. Batalhei bastante, treinei, me dediquei e, hoje, deu tudo certo na competição Matheus Nolasco

Maria Oliveira (-70kg) ficou com a prata ao ser derrotada pela colombiana Heydi Santillana. O Brasil já tinha conquistado três ouros e um bronze no primeiro dia.

Medalha apesar do acidente

O Brasil conquistou a medalha de bronze no Quatro Sem masculino do remo, com Andrei Alves, Diogo Gonçalves, Kayki Siqueira e Miguel Marques. O pódio veio apesar a forqueta se soltar e o remo de Miguel Marques, que fica na popa, ter caído do barco a 300 metros do fim, a aproximadamente 300 metros do fim. Com isso, a equipe passou a remar com apenas três atletas.

Na hora da levantada, o meu parceiro de barco começou a chamar, e eu dei três remadas. A primeira passou no espelho d'água, a outra eu tentei encaixar mais forte, e na terceira remada, quando eu encaixei vindo para trás, o remo seguiu em diante, foi para frente saindo do barco Miguel

"Eu fiquei meio sem reação na hora, mas como era o sprint final, eu olhei pro lado e a gente estava na frente ainda. Então eu fiquei na posição de segurança e comecei a chamar meus companheiros de equipe para irem até o final. Esse é o espírito brasileiro que nunca desiste e busca sempre trazer o melhor para o nosso país", completou.

Skate dourado

Maria Lucia recebe a medalha de ouro no skate Imagem: Ana Patricia / COB

O Brasil conquistou o ouro no skate street masculino e feminino, com Filipe Mota e Maria Lucia. Matheus Mendes ficou com o bronze.

Toca o hino

Na natação, o hino do Brasil tocou cinco vezes e teve direito a dobradinha nos 100m borboleta feminino, com Joice Rocha no topo do pódio e Beatriz Bezerra com a prata. No masculino, Lucio Filho levou o ouro.

Um dos nomes mais conhecidos da delegação, Stephanie Balcuccini conquistou o ouro no 200m estilo livre, enquanto Stephan Steverink foi campeão no masculino.

O Brasil levou ainda o ouro no revezamento 4x100m misto. Samuel Lopes ficou com a prata no 200m peito.

Topo do pódio no tiro

Hussein Dauruich conquistou a medalha de ouro no tiro esportivo, fossa olímpica. Ellen Mendes ficou com o bronze no feminino — atrás da peruana Valentina Porcella e de Ana Downs, dos Estados Unidos.

Não comecei da forma que queria, mas me mantive concentrado e firme. Venho treinando há muitos anos para esse momento especial. A cada prato, lutei muito. Muito feliz pela conquista. Agora, tem a vaga para o Pan de Lima e vamos para cima Hussein Dauruich

Davi Gibim ficou com o bronze no BMX Freestyle Masculino. Na esgrima, Matheus Brandt conquistou a prata na espada, e Livia Burberry ficou com o bronze no florete.