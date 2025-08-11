Palmeiras x Cruzeiro: semifinal do Brasileirão sub-20 terá entrada gratuita no Allianz Parque

O Palmeiras disputa a semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20 contra o Cruzeiro, nesta sexta-feira, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Os torcedores poderão acessar o estádio de forma gratuita, bastando apenas resgatar o ingresso.

Como resgatar o ingresso?

O resgate de ingressos será feito pelo site ingressospalmeiras.com.br e estará disponível a partir das 12 horas desta terça-feira. Cada CPF terá direito a um ingresso. O acesso ao estádio será realizado por reconhecimento facial e a torcida ficará localizada no setor Central Leste (Portão C).

Enquanto os torcedores visitantes farão o resgate dos ingressos pelo mesmo site, a partir de 12 horas de quarta-feira, e acessarão a arquibancada pelo Portão D.

O cancelamento do resgate dos ingressos pode ser feito até 24 horas antes da partida.

As campanhas de Palmeiras e Cruzeiro no Brasileiro sub-20

O Palmeiras avançou à semifinal do torneio depois de vencer o Juventude, por 3 a 1, na Arena Barueri, estádio que foi a casa do Verdão na fase inicial do torneio. Os gols foram marcados por Rodrigo, Thalys e Marcio Vitor. As Crias da Academia bateram o recorde de melhor campanha na primeira fase neste formato, com 45 pontos em 19 jogos.

O Cruzeiro, por sua vez, fez 32 pontos na primeira fase, com dez vitórias, dois empates e sete derrotas, avançando na quinta posição. Nas quartas de final, as Crias da Toca venceram o Flamengo, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

As Crias da Academia defendem o título do Brasileiro Sub-20. Em 2024, o Verdão bateu o Cruzeiro na final para ficar com a taça, a terceira do torneio conquistada pelo clube. O Palestra também venceu o torneio em outras duas oportunidades: 2018 e 2022.