Topo

Esporte

Palmeiras monitora situação de Julio Enciso, do Brighton; veja detalhes

11/08/2025 21h35

O Palmeiras está se movimentando no mercado da bola e agora tem como novo alvo Julio Enciso. O clube alviverde monitora a situação do atacante, que atua pelo Brighton. No momento, porém, não há negociações abertas entre os clubes.

A informação do interesse palmeirense no atleta paraguaio foi publicada primeiro pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Na última semana, viralizou um vídeo de Enciso nas redes sociais treinando com a camisa do Palmeiras, com a 15 de Gustavo Gómez. Ambos são companheiros na seleção do Paraguai. Caso o Palmeiras avance na negociação e o contrate, ele seria o terceiro paraguaio do elenco, ao lado de Gómez e de Sosa.

Enciso foi revelado pelo Libertad, do Paraguai e contratado pelo Brighton em 2022. Na última temporada foi emprestado ao Ipswich Town, que também disputa o Campeonato Inglês. Lá, ele disputou 13 jogos, marcou dois gols e três assistências. O jogador de 21 pode jogar como meia, ponta e segundo atacante.

O Palmeiras conta, atualmente, com oito estrangeiros no elenco (Giay, Gómez, Piquerez, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Ramón Sosa e Flaco López). Para jogos do Brasileirão, segundo o regulamento da CBF, até nove jogadores nascidos fora do Brasil podem ser relacionados para as partidas.

Nesta janela de transferências, o Palmeiras trouxe o lateral Khellven e o atacante Ramón Sosa. O clube também tem negociações avançadas pela chegada do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, atualmente no Nottingham Forest,

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Fonseca brilha pouco e perde para qualifier em Cincinnati

Corinthians faz bagunça em campo, perde para o Juventude e vive jejum no Brasileirão

Palmeiras pede instauração de inquérito policial para apurar ataque ao CT

Corinthians 'dorme', perde a cabeça, e Juventude vence após quase 1 mês

Corinthians perde do Juventude e completa quinto jogo de jejum no Brasileiro

Na Colômbia, São Paulo fecha preparação para pegar o Atlético Nacional; veja time provável

Palmeiras monitora situação de Julio Enciso, do Brighton; veja detalhes

Figueirense empata em casa com Maringá e entra no Z4 da Série C

Criciúma vira em cima do Athletico-PR e fica perto do G-4 da Série B

Criciúma goleia Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B

Palmeiras se acerta com Carlos Miguel e busca dupla para fechar o elenco