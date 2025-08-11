Palmeiras monitora situação de Julio Enciso, do Brighton; veja detalhes

O Palmeiras está se movimentando no mercado da bola e agora tem como novo alvo Julio Enciso. O clube alviverde monitora a situação do atacante, que atua pelo Brighton. No momento, porém, não há negociações abertas entre os clubes.

A informação do interesse palmeirense no atleta paraguaio foi publicada primeiro pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Na última semana, viralizou um vídeo de Enciso nas redes sociais treinando com a camisa do Palmeiras, com a 15 de Gustavo Gómez. Ambos são companheiros na seleção do Paraguai. Caso o Palmeiras avance na negociação e o contrate, ele seria o terceiro paraguaio do elenco, ao lado de Gómez e de Sosa.

Enciso foi revelado pelo Libertad, do Paraguai e contratado pelo Brighton em 2022. Na última temporada foi emprestado ao Ipswich Town, que também disputa o Campeonato Inglês. Lá, ele disputou 13 jogos, marcou dois gols e três assistências. O jogador de 21 pode jogar como meia, ponta e segundo atacante.

O Palmeiras conta, atualmente, com oito estrangeiros no elenco (Giay, Gómez, Piquerez, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Ramón Sosa e Flaco López). Para jogos do Brasileirão, segundo o regulamento da CBF, até nove jogadores nascidos fora do Brasil podem ser relacionados para as partidas.

Nesta janela de transferências, o Palmeiras trouxe o lateral Khellven e o atacante Ramón Sosa. O clube também tem negociações avançadas pela chegada do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, atualmente no Nottingham Forest,