Palmeiras quer investigação sobre possível participação da Mancha em ataque

Carolina Alberti e Bruno Madrid
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/08/2025 22h21

O Palmeiras solicitou ao Drade (Delegacia de Repressão aos Delitos do Esporte) a instauração de inquérito policial diante dos ataques contra o CT alviverde, ocorridos na madrugada de domingo. O UOL apurou que o clube quer que seja investigada uma possível participação da torcida Mancha Verde no atentado.

O que aconteceu

O Palmeiras disponibilizou imagens das câmeras de monitoramento às autoridades — os portões da Academia de Futebol foram alvos de arremesso de bombas e rojões por um grupo por volta das 2h30 (de Brasília).

O clube pede apuração sobre uma possível participação da Mancha Verde no ataque. Na véspera do episódio, a organizada estendeu uma faixa em frente à sede social com a frase: "Paciência é o caralho. Acabou a paz". A insatisfação ocorreu após a eliminação da equipe para o Corinthians na Copa do Brasil.

Jogadores e membros da comissão técnica estavam no CT no momento do atentado, mas não se feriram — eles faziam regime de concentração para o duelo contra o Ceará, que acabou vencido pelo alviverde no Allianz Parque.

O Palmeiras já havia compartilhado vídeos tanto do momento do ataque quanto da chegada dos suspeitos à Academia de Futebol. A diretoria também diz que "não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos".

