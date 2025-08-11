Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo participam de reunião da CBF sobre fair play financeiro

Representantes de Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo participaram, nesta segunda-feira, de uma reunião para a criação do primeiro Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF) do futebol brasileiro. Os quatro clubes integram o Grupo de Trabalho (GT) que construirá coletivamente a proposta para um modelo de fair play financeiro.

A programação, realizada no hotel Grand Hyatt, reuniu representantes de todos os 34 clubes e 10 federações inscritos para compor o Grupo de Trabalho. O modelo de fair play financeiro discutido será apresentado no CBF Summit, no próximo dia 26 de novembro.

Os seguintes clubes da Série A marcaram presença: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. Já da Série B, compareceram: América-MG, Athletic, Athletico-PR, Avaí, CRB, Ferroviária, Goiás, Novorizontino, Paysandu, Remo e Volta Redonda.

As federações de futebol de Alagoas, Amapá, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe também estiveram presentes.

A iniciativa da CBF visa conscientizar os clubes brasileiros em relação aos seus gastos, mudando a cultura do futebol praticado no país, uma vez que casos de times endividados têm sido muito comuns desde que o esporte se tornou um verdadeiro negócio.

Um novo capítulo para o futebol brasileiro começou hoje com a 1ª Reunião do Grupo de Trabalho do Sistema de Sustentabilidade Financeira. Sob a liderança do presidente Samir Xaud, a CBF assume o compromisso de enfrentar de frente os problemas estruturais do esporte, tendo o Fair... pic.twitter.com/yuaLcrVvd2 ? brasil (@CBF_Futebol) August 11, 2025

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi uma das que defendeu a implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro. A mandatária cutucou o Corinthians e também criticou fortemente os clubes brasileiros que não têm honrado com seus compromissos por falta de caixa e, ainda assim, conseguem seguir competindo.

O presidente do Grupo de Trabalho será Ricardo Gluck Paul, vice-presidente da CBF e presidente da Federação Paraense de Futebol. A implementação do fair play financeiro no Brasil é uma das principais pautas debatidas na gestão de Samir Xaud, atual mandatário da Confederação.

"Fico muito feliz de estar dando esse pontapé inicial, um passo importante com 78 dias de gestão. Esse grupo vai definir o cenário do futebol brasileiro nos próximos anos. O que queremos é construir um ecossistema financeiro do futebol autossustentável, onde a gente sane as dívidas e tenha um futebol limpo, sem o doping financeiro. Só quem ganha com isso é o futebol brasileiro como um todo", afirmou o presidente da entidade.

Sefton Perry, que chefia o Centro de Análise e Inteligência da Uefa, foi um dos convidados da CBF para o evento desta segunda-feira. Na Europa, o modelo de fair play criado pela Uefa é adotado desde 2009, e as principais ligas do continente possuem regras financeiras.

"A coisa mais importante é ter um grupo de trabalho adequado e descobrir exatamente o que se encaixa no futebol brasileiro e então persistir nisso. Se você persistir, se for configurado da maneira certa e bem estruturado, pode realmente ajudar a chegada de investimento no Brasil e aumentar a confiança no futebol brasileiro", explicou Sefton Perry.

Sefton Perry, chefe do Centro de Análise e Inteligência da Uefa