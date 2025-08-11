Palmeiras vai hoje à delegacia registrar B.O. por atentado ao CT

O Palmeiras irá hoje ao Drade (Delegacia de Polícia de repressão aos delitos de intolerância esportiva) para registrar Boletim de Ocorrência pelo ataque ao CT do clube na madrugada de domingo, horas antes do jogo contra o Ceará, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O Alviverde não pôde fazer o B.O. ontem por não haver expediente no Drade. O clube, porém, está em contato com a polícia desde a data do ocorrido.

O Palmeiras fornecerá todas as informações sobre o episódio, assim como as imagens das câmeras de monitoramento. Ontem, o clube compartilhou vídeos tanto do momento do ataque quanto da chegada dos suspeitos à Academia de Futebol.

O clube afirmou, ontem, que "irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei". A nota oficial também repudia o episódio, classificado como "atentado terrorista".

O elenco estava no CT no momento do ataque, assim como demais funcionários do clube. Não houve feridos, mas o atacante Flaco López contou, após a vitória sobre o Ceará, que acordou no meio da noite com o barulho. O episódio aconteceu por volta das 2h30 (de Brasília).

Confira a nota do Palmeiras

Durante a madrugada deste domingo (10), vândalos atacaram covardemente a Academia de Futebol do Palmeiras, colocando em risco a integridade física dos atletas e demais colaboradores do clube que estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Por sorte, ninguém se feriu.

Bombas e rojões foram arremessados contra o centro de treinamento do clube, em um atentado terrorista com características similares àquele ocorrido em outubro de 2024, quando marginais já identificados pela polícia assassinaram um torcedor do Cruzeiro na Rodovia Fernão Dias.

O Palmeiras não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos e irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. O clube já está em contato com a Polícia Civil e registrará Boletim de Ocorrência —todas as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento da Academia de Futebol serão disponibilizadas aos investigadores.

Não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, em que a paz esteja sob risco permanentemente.

Neste sentido, o clube lamenta a conivência de diversos veículos de imprensa que, desde a véspera do último Dérbi, vêm dando publicidade —muitas vezes sem qualquer senso crítico— a ameaças feitas por indivíduos violentos que tentam se impor pelo medo.