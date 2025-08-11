Onde vai passar Juventude x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Topo

Juventude e Corinthians duelam na noite de hoje, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Juventude tenta encerrar série negativa. O time gaúcho acumula quatro derrotas seguidas no Brasileirão. O último revés foi o 3 a 1 para o Santos.

Corinthians também vive jejum no Brasileirão. São quatro rodadas sem vitória, com três empates consecutivos. O tropeço mais recente foi contra o Fortaleza.

Motivação na Copa do Brasil. A equipe de Dorival Júnior avançou às quartas ao eliminar o Palmeiras com 3 a 0 no placar agregado no meio de semana.

Juventude x Corinthians -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 11 de agosto, às 20h (de Brasília)
  • Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

