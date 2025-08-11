Onde vai passar João Fonseca x Térence Atmane em Cincinnati? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

João Fonseca entra na quadra na tarde de hoje para enfrentar Térence Atmane, pela 3ª rodada do Masters 1000 de Cincinnati (EUA). O jogo tem previsão de início a partir das 17h (de Brasília).

Onde assistir? ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem a partida ao vivo.

Fonseca avançou após superar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 19º do ranking mundial, na 2ª rodada. O brasileiro perdeu o primeiro set, mas liderava o segundo por 5 a 4 quando o adversário abandonou a partida.

João enfrentará o francês Térence Atmane, número 132 do mundo. Vindo de uma vitória expressiva, Atmane derrotou o italiano Flavio Cobolli, 22º do ranking, por 2 sets a 1.

João Fonseca x Térence Atmane -- Masters 1000 de Cincinnati