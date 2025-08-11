Vitinho aparece no BID e pode estrear pelo Corinthians no fim de semana
Novo atacante do Corinthians, Vitinho já apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está liberado para fazer sua estreia pelo clube paulista. O ex-Flamengo assinou com o Alvinegro até 2026.
A expectativa é de que Vitinho seja relacionado para o duelo contra o Bahia no sábado (16), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O atacante sequer viajou com a delegação para o jogo de hoje contra o Juventude, em Caxias do Sul.
Vitinho passou por exames médicos na última quinta-feira, mas por detalhes burocráticos, foi anunciado apenas hoje. Ele já conheceu e treinou no CT Dr. Joaquim Grava. Portanto, a estreia do atacante está nas mãos da comissão técnica de Dorival Júnior.
Com a lesão de Memphis Depay, Vitinho surge como grande candidato para ser a dupla de Yuri Alberto no ataque do Corinthians. O jogador de 31 anos concorre com Ángel Romero, Talles Magno e Héctor Hernández, além dos jovens Dieguinho, Gui Negão e Kauê Furquim.
Desde 2022, Vitinho estava no futebol árabe, onde defendeu Al-Shabab e Al-Ettifaq, seu último clube. Por lá, o atacante disputou 76 jogos, com 14 gols marcados e dez assistências.