Nenê e Babi ressaltam "união" do Juventude após vitória contra o Corinthians

11/08/2025 22h30

A empolgação do Corinthians pela classificação na Copa do Brasil foi freada pelo Juventude, nesta segunda-feira. O Timão jogou mal e perdeu para a equipe gaúcha por 2 a 1, no Alfredo Jaconi. Nenê e Babi, garçom e marcador do segundo gol jaconero, respectivamente, ressaltaram a união da equipe gaúcha, agora comandada por Carpini.

"Acho que é o trabalho de todo mundo (segredo da vitória). Você vê como a gente saiu do banco e acabou ajudando a equipe, isso demonstra a nossa união. Sabíamos que a gente estava em um momento difícil, porque precisávamos muito dessa vitória. A gente poder entrar e poder participar desses três pontos tão importantes nos deixa muito felizes", declarou Nenê ao SporTV.

Ex-São Paulo, o técnico Thiago Carpini terá a missão de livrar o Jaconero do rebaixamento à segunda divisão do futebol brasileiro. Mesmo com a vitória, o time segue na vice-lanterna do Brasileiro, agora com 14 pontos conquistados.


"É o trabalho de todo grupo, quem não resolveu no primeiro tempo resolve no segundo. Nosso grupo é unido, e vamos em busca de tirar o Juventude dessa situação. Sempre é bom vencer, ainda mais dentro de casa", completou Babi.

O Corinthians volta a campo somente no próximo sábado. O time terá semana livre antes do jogo contra o Bahia, válido pela 20ª rodada do Brasileirão. O embate está agendado para as 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

No mesmo dia, o Juventude enfrenta o Vitória, no Barradão, também pela competição nacional. A bola rola a partir das 18h30.

