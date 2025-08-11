Na estreia de Paulo Turra, Vila Nova bate o Paysandu e se reabilita na Série B
O Vila Nova voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de duas derrotas seguidas, o time goiano superou o Paysandu por 1 a 0 nesta segunda-feira, pela 21ª rodada, na estreia do técnico Paulo Turra. João Vieira, foi o autor do único gol da partida.
Com o resultado, o Vila Nova segue na zona intermediária da tabela, em nono lugar, com 30 pontos. Já o Paysandu conheceu sua primeira derrota sob o comando de Claudinei Oliveira, permanecendo na vice-lanterna, com 21 pontos.
A forte chuva nos minutos iniciais deixou o jogo lento e com muitas bolas alçadas na área. O Vila Nova tinha mais qualidade e conseguia driblar o campo pesado. Ruan Ribeiro e Dodô tentaram em chutes da entrada da área, mas sem perigo. Na bola aérea, Tiago parou em defesa sem susto de Gabriel Mesquita.
O Paysandu era mais cauteloso e buscava trabalhar a bola para chegar ao gol adversário. Quando a chuva deu uma trégua, o time da casa conseguiu equilibrar a partida e teve um gol anulado de Garcez, por impedimento de Vilela na origem da jogada.
A segunda etapa voltou sem chuva e com o Paysandu controlando os primeiros minutos. Trocando passes, tentava envolver a defesa adversária, porém sem sucesso. A melhor chance foi quando Vinicíus Paiva quase marcou contra e Halls ficou com a bola.
O Vila Nova além de fechar os espaços, escapava bem nos contra-ataques. Aos 25 minutos, André Luís cruzou da direita e João Vieira mandou para as redes, para abrir o placar. Depois do gol, o time goiano se fechou ainda mais e contou com o nervosismo do Paysandu para ditar o ritmo e administrar a vitória até o apito final.
O Paysandu volta a campo no domingo, às 16h, diante da Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Já o Vila Nova atua um dia antes, no sábado, às 18h30, no clássico goiano contra o Goiás, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.
FICHA TÉCNICA
PAYSANDU 0 X 1 VILA NOVA
PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Luan Freitas (Edilson Júnior), Thalisson Gabriel, Novillo e Reverson (PK); Leandro Vilela, Ronaldo Henrique (André Lima) e Denner (Vinni Faria); Marlon Douglas (Jorge Benítez), Diogo Oliveira e Garcez. Técnico: Claudinei Oliveira.
VILA NOVA - Halls; Pedro Romano, Tiago, Weverton e Willian Formiga; João Vieira (Miticov), Ralf (Arilson) e Dodô; Vinícius Paiva (André Luís), Guilherme Parede (Higor) e Ruan Ribeiro. Técnico: Paulo Turra.
GOLS - João Vieira, aos 25 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Marlon Douglas (Paysandu); Ruan Ribeiro (Vila Nova).
ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).