Na Colômbia, São Paulo fecha preparação para pegar o Atlético Nacional; veja time provável

11/08/2025 21h51

Nesta segunda-feira, nas instalações do Independiente Medellín, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Atlético Nacional, em duelo válido pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot.

A delegação tricolor desembarcou no país a noite deste domingo. Sob o comando de Hernán Crespo e sua comissão técnica, os jogadores são-paulinos fizeram trabalho com bola.

O treinado argentino não poderá contar com Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda), Wendell (lesão muscular na coxa esquerda), Oscar (fratura vertebral), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo acompanhada de lesão no menisco).

Desta forma, uma provável do Tricolor tem: Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Marcos Antônio, Alisson (Rodriguinho), Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva (Ferreira).

Para o duelo, o São Paulo chega embalado por cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O time venceu o Vitória por 2 a 0 no último sábado, resultado que levou a equipe à sétima colocação, com os mesmos 28 pontos do Mirassol, primeiro dentro do G6. Na Libertadores, por sua vez, o Tricolor foi o líder do Grupo D, somando 14 unidades - foram quatro triunfos e dois empates.

A partida contra os baianos marcou também o retorno de Lucas, que não jogava desde maio por lesão no joelho. Apesar da boa fase, a equipe ainda carrega o peso recente da eliminação nas oitavas da Copa do Brasil, situação que exigiu resposta emocional imediata do elenco.

