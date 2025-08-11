Topo

Na Colômbia, Fluminense fecha preparação para pegar o América de Cali; veja provável escalação

11/08/2025 18h59

O Fluminense está pronto para enfrentar o América de Cali. Na tarde desta segunda-feira, o elenco tricolor finalizou a preparação para o confronto, válido pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

No Club Campestre de Cali, na Colômbia, os jogadores iniciaram o dia com um aquecimento e a famosa 'roda de bobinho'. Em seguida, o elenco realizou atividades técnicas e táticas.

Para o embate, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar o meio-campista Nonato, poupado devido a desgaste muscular. Além dele, Ignácio (lesão de grau dois no ligamento colateral medial do joelho) e Thiago Silva (lesão de grau dois na posterior da coxa direita) estão entregues ao departamento médico do clube.

Em contrapartida, Lucho Acosta, novo reforço do clube carioca, participou dos treinos com o elenco e estará à disposição do treinador. Antes mesmo do anúncio oficial, o argentino teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na última sexta-feira.

Uma provável escalação do Fluminense, portanto, tem: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso; Kevin Serna, Germán Cano e Keno.

América de Cali e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

