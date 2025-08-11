Melo e Zverev estreiam com vitória e avançam às oitavas do Masters 1000 de Cincinnati

Marcelo Melo e Alexander Zverev avançaram nesta segunda-feira para as oitavas de final do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. No jogo de estreia, o mineiro e o alemão derrotaram o indiano Rohan Bopanna e o norte-americano Ethan Quinn por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 10-6, em 1h19min.

Os próximos adversários serão o também brasileiro Marcelo Arevalo e o croata Mate Pavic, cabeças de chave 1. A dupla venceu os indianos Anirudh Chandrasekar e Ramkumar Ramanathan, por 7/6 (7-5) e 6/4.

"Foi um bom jogo. Acho que jogamos melhor que em Toronto. Conseguimos usar as chances que tivemos. Eles jogaram bem um game para quebrar a gente no segundo set. Depois, eu acho que a motivação e a energia que colocamos no super tie-break fez a diferença e acabamos jogando muito bem. Foi bacana conseguir essa vitória aqui. Agora, é focar com tudo para a próxima rodada", disse Melo.

O jogo

No primeiro set, Melo e Zverev conseguiram a quebra no décimo primeiro game, marcando 6/5. Na sequência, salvaram três break points para vencer por 7/5. O segundo set também teve um único break, desta vez para os adversários, no oitavo game, 5/3, que fizeram em seguida 6/3 para empatar o jogo.

O mineiro e o alemão buscaram a vitória no match tie-break, em que estiveram sempre à frente, dominando e ganhando por 10-6 para seguir em Cincinnati.

Melo faz sua 16ª participação no torneio, a terceira seguida ao lado de Zverev. É o segundo Masters 1000 em sequência que jogam juntos - antes estiveram em Toronto, no Canadá. O mineiro foi campeão na edição de 2016 de Cincinnati, com o croata Ivan Dodig.