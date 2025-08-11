Mauro Cezar critica postura de rivais com Neymar: 'Patético, uma piada'

Os jogadores do Cruzeiro foram cordiais com Neymar na vitória de virada do Santos no Mineirão, criticou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Esse negócio do Neymar com os jogadores adversários, cabe ao técnico, antes do jogo, dar um grande esporro e falar: "Ó, não quero essa gracinha aqui. É adversário, se alguém é fã do cara, manda um WhatsApp, entendeu?"

O técnico tem que cobrar. O jogo do Flamengo foi uma vergonha na Vila Belmiro. O Santos se mobilizou para aquele jogo, jogou defensivamente, o Neymar fez o gol e os caras estavam reverenciando o Neymar. Uma vergonha, uma coisa patética, e agora [contra o Cruzeiro] aconteceu algo parecido.

Não na mesma escala, mas parecido. Isso o técnico tem que cobrar, o diretor de futebol, o chefe tem que cobrar. Tem que chamar o capitão do time e dizer: "ô bonitão, aqui não. Aqui não tem esse negócio'.

Mauro Cezar

O colunista destacou que Fluminense, no Brasileirão, e CRB, na Copa do Brasil, tiveram posturas diferentes em relação a Neymar e derrotaram o Santos. No caso do time alagoano, na disputa de pênaltis.

O Fluminense, quando o Neymar foi lá no Rio de Janeiro, os caras esculacharam, o Samuel Xavier entrou na cabeça dele e o Fluminense ganhou o jogo. E o Samuel Xavier ainda fez o gol no final.

O CRB, quando o Santos foi eliminado na Copa do Brasil, a torcida pegou no pé dele. Você pode ser meu ídolo, mas aqui primeiro vai a camisa.

Que profissional é esse, que a idolatria por um jogador fala mais alto do que o time que ele defende? Isso é uma piada, patético!

Mauro Cezar

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra