Matheuzinho critica postura do Corinthians após Dérbi: 'Faltou muito hoje'

Após uma classificação maiúscula sobre o Palmeiras, na Copa do Brasil, o Corinthians sofreu com a desatenção e perdeu para o Juventude por 2 a 1, pela 19ª rodada do Brasileirão, na noite de hoje.

Matheuzinho aponta falta de foco

O Timão entrou desligado em campo, no Alfredo Jaconi, principalmente na defesa. Os dois lances de gols do Juventude foram em falhas individuais — uma do zagueiro André Ramalho e outra do lateral-direito Matheuzinho.

O próprio lateral, que se redimiu ao diminuir o placar em bola parada, fez um "mea culpa", reconhecendo que a postura do Timão foi abaixo do esperado. O elenco chegou a ter uma conversa no vestiário sobre a necessidade de se manter alerta após eliminar o principal rival na semana passada.

A gente conversou antes da partida que, após uma vitória como foi na quarta-feira na Copa do Brasil, a possibilidade de o time baixar um pouco era grande. A gente conversou entre nós para que isso não acontecesse. Mas infelizmente aconteceu. Esse é o resultado. É algo que não pode acontecer em uma competição tão longa, mas que 3 pontos fazem tanta diferença para para o nosso final. Faltou muito para a nossa equipe hoje.

Matheuzinho, lateral-direito do Corinthians, ao Premiere

A derrota fez o Alvinegro Paulista perder uma posição na competição de pontos corridos. Com 22 somados, a equipe de Dorival Jr caiu para a 13ª colocação.