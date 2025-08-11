Matheuzinho admite má atuação do Corinthians e lamenta derrota: "Faltou muito"

A empolgação do Corinthians pela classificação na Copa do Brasil foi freada pelo Juventude, nesta segunda-feira. O Timão jogou mal e perdeu para a equipe gaúcha por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. Autor do único gol dos visitantes, o lateral direito Matheuzinho admitiu a má atuação coletiva da equipe.

"A gente conversou antes, que após a vitória de quarta a possibilidade de baixar um pouco era grande. Conversamos entre nós para que não acontecesse, mas aconteceu. Não pode acontecer, esses pontos podem fazer diferença. Faltou muito para a nossa equipe hoje", disse o jogador em entrevista ao SporTV, na saída de campo.

O ala também falou sobre o seu bonito gol de falta no fim da partida. "Nossa equipe tem ótimos cobradores. Estava trabalhando todo dia com Garro, Memphis, esperando a minha oportunidade. Pude fazer o gol, mas infelizmente a vitória não veio. É continuar trabalhando".

Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior completa cinco jogos sem vencer na competição e fica no 13º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, a seis da zona de rebaixamento.

O Corinthians volta a campo somente no próximo sábado. O time terá semana livre antes do jogo contra o Bahia, válido pela 20ª rodada do Brasileirão. O embate está agendado para as 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.