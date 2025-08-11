Mano cobra reação do elenco e deixa saída no ar após derrota do Grêmio: "Não vou atrapalhar"

Topo

O Grêmio foi a primeira vítima do lanterna Sport neste Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o Imortal foi derrotado em Porto Alegre por 1 a 0 para o Leão da Ilha, que até então, após 18 rodadas, ainda não havia vencido na competição. A derrota foi dura para a comissão técnica de Mano Menezes, que cobrou uma reação rápida do elenco nos próximos jogos. Além disso, o comandante deixou uma possível saída no ar.

"A reação precisa acontecer a curto prazo. É a minha promessa para o torcedor. Se isso não acontecer a curto prazo, não serei eu que vou atrapalhar. Minha parte é entender que não tenha mais nada para tirar da equipe. Esse é meu limite", analisou Mano.

Além disso, o treinador do Grêmio disse apreciar o respeito mútuo que possui com a torcida, mas afirmou que a reação da equipe no Brasileirão precisa acontecer logo.

"Mesmo com a confiança da direção, tudo tem limite para mim. Eu tenho que entender que mesmo que o torcedor tenha carinho, respeito, da mesma forma tenho respeito, as coisas não podem continuar como estão. Senão teremos um final muito melancólico, muito triste. Precisamos rever algumas coisas, porque senão todos vão entrar na mesma vala comum e não teremos forças para fazer a reação", finalizou Mano.

Diretoria confia no trabalho

Por sua vez, na voz do vice de futebol, Alexandre Rossato, a diretoria do Grêmio reiterou sua confiança no trabalho de Mano Menezes.

"Não mudamos em função de estarmos presenciando os trabalhos da comissão. Essa mesma equipe foi superior, saiu de um lugar muito pior com a mesma comissão. A mudança não é uma receita exitosa, temos a certeza de que a manutenção do trabalho vai dar o resultado", analisou o dirigente.

O Grêmio volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (17), contra o Atlético-MG, fora de casa, às 16h (de Brasília).

