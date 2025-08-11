Manchester City faz 'jogo duro' e não quer liberar atacante Savinho para o Tottenham

Savinho, um dos destaques do Manchester City na última temporada, está na mira do Tottenham depois da saída do atacante Heung-min Son. No entanto, o clube de Pep Guardiola não tem planos de negociar o jogador nesta janela - ao menos nos valores negociados entre as partes até aqui.

O Estadão apurou que o Manchester City tem em Savinho uma peça-chave do elenco para a temporada 2025/2026. Tanto que, no Mundial de Clubes, o jogador esteve entre os titulares em três das quatro partidas disputadas na competição. O desejo do ponta, no entanto, é de encontrar novos ares em Londres - com a certeza de que seria um dos destaques do clube.

Nesse momento, a negociação depende de um acerto entre os clubes para que ocorra. Tanto City, quanto Tottenham, disputarão a Champions League na próxima temporada. Com Pep Guardiola, teve uma média de 64 minutos por jogo. Sem considerar o Mundial de Clubes, disputou 48 partidas, com três gols marcados e 15 assistências.

Para disputar a Copa do Mundo em 2026, Savinho entende que precisa manter esse destaque para merecer a convocação de Carlo Ancelotti. No Manchester City, ainda que não atue na mesma posição, pode ter a concorrência de Reijnders e Cherki nesta temporada, caso o técnico espanhol opte por modificar o esquema tático e ampliar o número de meias em campo.

Nos últimos dias, o Tottenham, agora sob o comando de Thomas Frank, ofereceu ao City um montante de 45 milhões de libras (cerca de R$ 330 milhões) pelo atacante brasileiro - proposta esta que foi rejeitada neste primeiro momento. Os Spurs passam por uma reestruturação no plantel após amargar a 17ª posição na Premier League (Campeonato Inglês) - apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

A ideia do City em manter Savinho passa também pelas perdas que o clube já sofreu nesta temporada. Entre elas, Jack Grealish, contratação mais cara da história do clube, foi emprestado ao Everton até junho de 2026. Isso faz com que Guardiola tenha menos alternativas para o ataque neste ano.

Revelado pelo Atlético-MG, Savinho foi ainda jovem ao futebol europeu. Antes de chegar ao City na última temporada, teve passagens pelo PSG e Girona.