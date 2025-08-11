Lesionada, Gabriella TKO revela problema no pulso antes de vitória no UFC Vegas 109

A terceira vitória consecutiva de Gabriella 'TKO' Fernandes no UFC teve um peso ainda maior do que o público pôde imaginar. Após dominar Julija Stoliarenko por decisão unânime no UFC Vegas 109, realizado no último sábado (9), a brasileira revelou que entrou no octógono lidando com um problema no pulso - agravado, inclusive, durante o aquecimento momentos antes do combate.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, a lutadora explicou que já vinha enfrentando uma inflamação óssea na mão desde o fim de 2024, condição que a afastou de seu primeiro compromisso no ano. Embora tenha se recuperado o suficiente para competir, o incômodo voltou a incomodar após um golpe mal encaixado durante os minutos finais de preparação para o duelo contra a lituana.

"Na verdade, essa minha mãozinha aqui já está machucada há um bom tempo. Aí recuperei, por isso não lutei na primeira luta do ano. Agora machuquei ela pouquinho, mas foi no aquecimento com o meu treinador. E na luta ela também piorou um pouquinho", contou.

Recuperação 'complicada'

Apesar do desconforto, a atleta da equipe 'MMA Masters' garantiu que não se trata de uma fratura e que o tratamento não exige cirurgia. A recuperação, no entanto, se torna mais lenta por conta da intensidade de sua rotina de treinos.

"Minha lesão não é uma fratura. Antes de ir lutar na China, em novembro, eu já estava com uma inflamação óssea. Então não tem como fazer cirurgia, é só esperar o corpo reagir. Mas eu não paro de treinar, aí vou lá e dou uma machucadinha. Por isso demora mais. E eu me machuco mais batendo no meu treinador, que parece uma pedra", brincou, em tom leve.

Com o resultado positivo, Gabriella chega à terceira vitória seguida na organização e consolida sua recuperação após um início instável no UFC. O bom momento a coloca no radar como uma possível nova integrante do top-15 do peso-mosca (57 kg), além de reforçar sua presença entre os nomes em ascensão da divisão - mesmo tendo atuado no sacrifício.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok