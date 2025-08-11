Leila Pereira tem razão sobre todo clube virar SAF? Alicia e Milly debatem

A presidente do Palmeiras Leila Pereira defendeu o modelo de SAF para os clubes brasileiros, inclusive para o clube alviverde. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe discordaram da dirigente.

Milly: SAFs são solução horrorosa

Olha a SAF do Atlético-MG, olha a SAF do Botafogo. A questão não é virar SAF, é responsabilizar, encontrar uma maneira de proibir a gastança daqueles que não podem gastar. Não é virar SAF. Ela começa bem o discurso, mas entra em um lugar que não é a solução. As SAFs são uma solução horrorosa, trágica para um problema real.

Milly Lacombe

Alicia: Times que estão melhor financeiramente não são SAFs

Não vejo muita lógica na fala da Leila. Se olharmos para os únicos dois clubes saudáveis financeiramente, com alguma pujança financeira, eles estão no modelo associativo, inclusive o dela, o Palmeiras. E o Flamengo, que hoje é o clube mais rico do país. Ele conseguiu organizar as finanças dentro do modelo associativo. A gente olha para os modelos de SAF, a maioria é uma tragédia.

Alicia Klein

