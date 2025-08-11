Leila Pereira defende fair play financeiro no Brasil e alfineta rivais: "É imoral"

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, defendeu a implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro nesta segunda-feira, em evento sobre o tema realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A mandatária alviverde, que ainda amarga a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o rival Corinthians, criticou fortemente os clubes brasileiros que não têm honrado com seus compromissos por falta de caixa e, ainda assim, conseguem seguir competindo e, eventualmente, superando os times que não devem na praça.

"Alguns presidentes, aqueles clubes que compram jogadores e não pagam não podem contratar novamente. O Palmeiras é um clube que paga rigorosamente em dia, a gente não atrasa um dia e às vezes somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém", disse Leila Pereira.

Alguns rivais do Palmeiras, como Corinthians e São Paulo, atravessam grave crise financeira e acumulam dívidas significativas. Ainda assim, esses clubes continuaram se reforçando nos últimos tempos e aumentando seus débitos.

"Nada contra os outros clubes, eu vou falar, claro, que o que o torcedor quer são títulos, a classificação, mas no futuro essa conta vai chegar. Será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam absolutamente ninguém", completou Leila Pereira.

A implementação do fair play financeiro no Brasil servirá para regulamentar os gastos dos clubes de futebol do País, exigindo que suas despesas sejam compatíveis com as receitas, evitando, assim, o aumento do endividamento ou um desequilíbrio exacerbado por parte das equipes cujos proprietários possuem fortunas para investir no elenco.