Leila defende que Palmeiras vire SAF no futuro e critica clubes com dívidas

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, defendeu que o clube vire SAF no futuro. A declaração veio após a dirigente criticar clubes que compram e não pagam.

Eu acho que a grande solução para os clubes é virar SAF. Com o dono, a responsabilidade é do dono. Nesses clubes que são associativos, o presidente fica dois, três anos e quer ganhar todos os campeonatos. E faz a festa, não pagando absolutamente ninguém, porque sabe que em três anos ele vai largar a bucha para outro presidente. E quando você é dono do clube, a responsabilidade é sua. Isso é um próximo assunto. Leila Pereira

O Palmeiras também? "Também, também, mas não na minha gestão, porque eu jamais proporia esse tipo de modificação para o estatuto do Palmeiras. Eu tenho dois anos e meio ainda pela frente e não gostaria de fazer qualquer alteração no estatuto do Palmeiras. O próximo presidente, se achar que deva, pode fazer. Mas eu acredito que para que os clubes tenham futuro, esse modelo associativo está completamente ultrapassado, porque não gera responsabilidade alguma para o seu gestor. Eu nunca vi presidente de clube associativo ser penalizado, e olha que vocês veem cada aberração por aí. Quando é dono, pelo menos responde com seu patrimônio".

Mas viraria investidora da SAF do Palmeiras? "Não, não, nunca. Se o Palmeiras algum dia, o que eu não acredito… Eu vou falar para ficar bem claro. Um sonho, né, que todos os clubes do Brasil se transformassem em SAF. Mas eu não acredito que o Palmeiras se transforme. Porque muitas pessoas que estão no Palmeiras se acham donas do clube e perderiam essa posição. Mas enquanto eu for presidente do Palmeiras, que é uma associação, eu vou lutar para o melhor do clube e sempre pagando em dia as nossas obrigações".

O que mais Leila disse

Reunião da CBF sobre Fair Play financeiro

"O que o Palmeiras traz para essa reunião é uma esperança muito grande com essa nova gestão. O presidente Samir, quando eleito, citou que uma das plataformas dele seria essa. Sem fair play financeiro, o futebol brasileiro não tem futuro, principalmente a nossa tão sonhada liga".

Quais as ideias e o papel da CBF

"Projetos, nós temos vários na cabeça. Mas não adianta o Palmeiras sugerir sozinho. A gente precisa que a CBF encabece e tenha uma posição firme, para que se pelo menos comece a implementação. Concordo com a ideia de alguns presidentes de que os clubes que compram jogadores e não pagam também não possam contratar novamente".

Clubes que não pagam dívidas

"O Palmeiras paga rigorosamente em dia a clubes, profissionais e atletas. Às vezes, somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Nada contra outros clubes. O torcedor quer títulos e classificação. Mas no futuro, essa conta vai chegar. Será bom para o futebol brasileiro essa moralização. É imoral clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de clubes que pagam ninguém".

Mudança cultural

"Verbalmente, todo mundo fala que está de acordo. Ninguém tem coragem de dizer que está correto comprar e não pagar. É óbvio, né. Então, todos os clubes dizem que estão de acordo. Mas na prática, não implementam o que acham que é correto: comprar e pagar. O Palmeiras compra e paga".

Tem alguém devendo o Palmeiras hoje?

"Não há clubes devendo ao Palmeiras porque eu vendo pouco para clubes que não pagam ninguém. A maioria é vendas para o exterior, para clubes adimplentes".