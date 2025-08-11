Lateral esquerdo do sub-20 renova contrato com Palmeiras e celebra: "Alegria difícil de descrever"

O Palmeiras renovou o contrato do lateral esquerdo Arthur, do sub-20, nos últimos dias. Ele vem sendo opção para Abel Ferreira no banco de reservas. Com Vanderlan de saída, ele será o reserva imediato de Piquerez. O jovem, que agora tem vínculo válido até 2029, comemorou a extensão de vínculo com o Verdão.

Arthur faz parte do grupo de apoio e vem treinando com o elenco profissional. Destaque nas categorias de base do clube, o lateral vê mais perto sua ascensão na equipe principal. O atleta de 19 anos estava no banco de reservas na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Ceará, no Brasileirão.

"É mérito do trabalho poder renovar contrato com um clube tão grande quanto o Palmeiras, uma alegria difícil de descrever. Sempre busco aprender mais, ainda mais com referências como na minha posição", disse.

"Essa experiência de estar treinando agora no profissional está sendo maravilhosa para mim, que cresci aqui dentro. Poder desfrutar desse momento com os profissionais é gratificante demais. O Palmeiras me ajudou a me tornar quem eu sou hoje e poder fazer parte disso é totalmente especial", seguiu.

No Palmeiras desde 2017, Arthur conquistou um título do Campeonato Brasileiro sub-20 (2024), um Campeonato Brasileiro sub-17 (2022), um Paulista sub-20 (2023), um Paulista sub-17 (2022) e uma Copa do Brasil sub-17 (2022). Arthur comentou sobre o clima nos estádios com a equipe principal.

"O clima é diferente, porque na base não tem tanto público, são mais os pais. No profissional, são 40 mil pessoas a cada jogo, é diferente para se acostumar. Estou me preparando nos treinos, o pessoal está me ajudando bastante para quando aparecer a oportunidade eu estar preparado", disse.

Reformulação na lateral esquerda

O Palmeiras passa por uma reformulação no elenco e também terá mudança na lateral esquerda. Cria da Academia, Vanderlan está próximo de ser transferido ao Red Bull Bragantino. O camisa 6, então, deixará o setor desfalcado, com vaga que deve ser ocupada por Arthur. Piquerez, no momento é titular absoluto.