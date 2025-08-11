Topo

Esporte

Juventude x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

11/08/2025 05h30

Juventude e Corinthians se enfrentam na noite de hoje, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Juventude não vive bom momento e soma quatro derrotas seguidas no Brasileirão. A equipe gaúcha vem de um revés por 3 a 1 contra o Santos.

O Corinthians também não vence há quatro rodadas, vindo de três empates seguidos. Na rodada passada, o Timão empatou com o Fortaleza em 1 a 1.

Os comandados de Dorival Júnior chegam embalados pela classificação na Copa do Brasil. O Corinthians superou o rival Palmeiras com um placar de 3 a 0 no agregado.

Juventude x Corinthians -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 11 de agosto, às 20h (de Brasília)
  • Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

