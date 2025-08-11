Corinthians 'dorme', perde a cabeça, e Juventude vence após quase 1 mês
O Juventude venceu o Corinthians por 2 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Gabriel Taliari abriu o placar de cabeça, Matheus Babi ampliou para o Juventude, enquanto Matheuzinho diminuiu para o Corinthians. A defesa do Timão falhou feio nos dois lances — André Ramalho no primeiro tempo e Matheuzinho no segundo.
O Juventude voltou a vencer após quatro derrotas consecutivas no Brasileirão. O último triunfo do Papo na competição havia sido em 14 de julho, sobre o Sport, por 2 a 0.
O Timão sentiu muito as ausências de André Carrillo e Memphis Depay, apresentando dificuldade de quebrar as linhas do adversário. Dorival Jr não conseguiu encontrar soluções para o setor criativo.
Com o resultado, o Corinthians perde uma posição na tabela, caindo para 13º lugar, com 22 pontos. A equipe gaúcha continua na zona de rebaixamento, mas vai a 14 pontos.
O Corinthians volta a campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), contra o Bahia, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Brasileirão. O Juventude visita o Vitória, no mesmo dia, às 18h30.
Corinthians 'dorme' e perde a cabeça
A defesa do Corinthians cochilou em dois lances, e o Juventude foi fulminante nas finalizações. Na etapa inicial, André Ramalho deixou Taliari livre dentro da área, sem marcação, e o atacante furou Hugo Souza. Já no segundo tempo, Matheuzinho não acompanhou Nenê na marcação, que cruzou para Babi ampliar.
O lateral Matheus Bidu criticou a postura da zaga. "Tivemos o controle do primeiro tempo, posse de bola, só que, infelizmente, num lance acabamos dormindo e tomando gol", disse o atleta ao Premiere, ao fim do primeiro tempo.
Após sofrer os gols, o Timão mostrou sinais de abalo emocional. Romero, que saiu do banco de reservas, perdeu a cabeça em um lance sem a bola, empurrando Giraldo. O atacante foi expulso.
Gols e lances importantes
Raniele quase entregou... O volante dominou mal no campo de defesa e foi desarmado por Jadson. Gabriel Taliari apareceu nas costas da zaga para receber, foi fominha e decidiu finalizar de fora da área. A bola se perdeu pela linha de fundo.
Quase um gol olímpico de Garro. Em cobrança de escanteio, Garro bateu fechadinho de canhota. Atento ao lance, Ruan Carneiro defendeu de soco no canto esquerdo, evitando o gol olímpico do camisa 8.
1x0 com falha da zaga do Timão. Mandaca aproveitou sobra pela esquerda e tocou para Marcelo Hermes, que cruzou forte. Gabriel Taliari mergulhou livre na primeira trave e cabeceou com força para marcar contra Hugo Souza.
Hugo Souza no lance! Gabriel Veron foi lançado na direita, passou por Gustavo Henrique em velocidade, invadiu a área e chutou rasteiro, com força. Hugo Souza espalmou e fez grande defesa para evitar o segundo gol do Juventude.
Que susto! Juventude recuperou a bola no ataque, Gabriel Veron cruzou rasteiro da direita, Mandaca finalizou de primeira da entrada da área e mandou por cima do gol.
Mais uma finalização perigosa do Juve. Ênio avançou pela direita, entrou na área e fez um cruzamento rasteiro. Mandaca chegou antes de André Ramalho na primeira trave e finalizou, mas acertou a rede pelo lado de fora.
Quase, Talles Magno! Garro avançou pela direita e cruzou para Talles Magno, que cabeceou para fora. A bola passou raspando o gol de Ruan Carneiro, que só acompanhou com os olhos.
Defesa falha de novo, e Juve abre 2x0. Nenê recebeu a devolução de Mandaca pela ponta esquerda, invadiu a área segurando a marcação de Matheuzinho e tocou rasteiro da linha de fundo. Matheus Babi girou na pequena área e finalizou no cantinho para ampliar o placar.
Timão diminui na bola parada, 2x1. Na cobrança da falta, Matheuzinho chutou entre o canto de Ruan Carneiro e o meio do gol. O goleiro falhou no lance e foi enganado pela curva da bola, que entrou.
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE 2 x 1 CORINTHIANS
Data e horário: 11/08/2025 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)
Competição: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Cartões amarelos: Taliari, Cipriano, Gilberto, Jadson, Giraldo, Ênio (JUV); José Martínez, Matheus Bidu, Cacá, Bidon, Angileri (COR)
Cartão vermelho: Romero (COR)
Gols: Gabriel Taliari, aos 27'/1ºT; Matheus Babi, aos 35'/2ºT; Matheuzinho, aos 44'/2ºT
Juventude: Ruan Carneiro; Reginaldo, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque (Giraldo), Jadson e Mandaca (Alan Ruschel); Gabriel Taliari (Matheus Babi), Gabriel Veron (Nenê) e Gilberto (Ênio).
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gui Negão), Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Charles), Martínez (Dieguinho), Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno (Romero) e Yuri Alberto.