Narrador Jota Junior se aposenta após 50 anos de carreira: 'Não dá mais'

O jornalista esportivo José Francischangelis Júnior, mais conhecido como Jota Júnior, não deve mais narrar partidas. Ele estava afastado das transmissões havia mais de 30 meses, desde a sua demissão da Globo, e confirmou ao UOL a sua aposentadoria aos 76 anos.

Eu já havia tomado essa decisão há algum tempo. Parei. Não dá mais.

Jota Júnior, ao UOL

Pendurou o microfone

Jota Júnior oficializa a aposentadoria com cinco décadas de experiência na profissão. Natural de Americana, ele começou a carreira em rádios do interior de São Paulo até chegar à capital paulista, tendo passado pela Gazeta e pela Bandeirantes.

Jota Júnior foi demitido da Globo no mês em que completava 24 anos na emissora Imagem: Reprodução/SporTV

Foram 24 anos trabalhando no Grupo Globo, de onde foi desligado no início de 2023. Ele chegou à emissora carioca em 1999, convocado por Galvão Bueno, e se destacou na televisão.

Ele não voltou aos microfones desde a saída da Globo. Depois de ser demitido, o narrador abriu o coração ao UOL e disse que já vinha se sentindo "meio descartado" na empresa havia alguns anos, principalmente após a pandemia. Via a equipe sendo renovada e seu nome fora da escala dos principais jogos. Na época, ele já cogitava aposentadoria caso não recebesse ofertas de trabalho.

Nos últimos dias, Jota fez um desabafo nas redes sociais ressaltando que havia chegado a hora de parar: "A garganta já não é a mesma". Ele publicou um texto explicando por que não voltava às narrações, afirmando que não está mais apto a desempenhar a função, e depois apagou o post.

Quando me perguntam por que não volto a narrar, são 30 meses já, reitero que é muito importante saber a hora de parar. Primeiramente que os convites quase desaparecem por causa do etarismo e da filosofia correta de renovar o quadra de narradores, depois vem a autoavaliação e o reconhecer que a garganta não é mais a mesma, o fôlego, a rapidez no raciocínio, o pique para as maratonas de viagens e tudo mais.

Jota Júnior, nas redes sociais

"E aí vem a conclusão de que chegou a hora. A dinâmica numa transmissão é incrível. Exige muito da cabeça. Transmitir ao vivo não tem script. Puro e total improviso. Atenção extrema. Confesso que hoje não estaria apto a desenvolver um trabalho com a quase perfeição que se exige", completou o narrador na publicação apagada.