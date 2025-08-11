João Fonseca perde para Atmane e está eliminado do Masters 1000 de Cincinnati

Chegou ao fim a participação de João Fonseca no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o brasileiro, número 52 do mundo, perdeu para o francês Térence Atmane (136º) por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4.

A partida sofreu um atraso por conta de um apagão no complexo esportivo, por volta das 18h30 (de Brasília), que afetou todas as quadras e a transmissão internacional do torneio. Assim, todas as partidas foram paralisadas, e João teve seu jogo atrasado.

João Fonseca se despede do torneio após conquistar duas vitórias nos primeiros jogos. O francês, por sua vez, segue vivo e enfrentará o norte-americano Taylor Fritz (4º) nas oitavas de final.

Atmane in ?? A first Masters 1000 4R for Atmane after defeating Fonseca 6-3, 6-4. pic.twitter.com/vaUTShpVNF ? Cincinnati Open (@CincyTennis) August 12, 2025

O jogo

Após o ocorrido, a partida começou às 20h45. Atmane iniciou melhor, evitando dar ritmo a João e forçando o jogo nos fundos da quadra. O brasileiro conseguiu se recuperar e empatou o duelo no segundo game, mas viu o francês vencer três na sequência e abrir 4 a 1. Fonseca venceu os dois games seguintes e diminiu a vantagem do adversário. No entanto, pecou nos embates seguintes e perdeu o primeiro set por 6 a 3.

A situação de João Fonseca, que já era complicada, piorou no início do segundo set. O brasileiro foi totalmente dominado pelo francês, que abriu 4 a 0 com facilidade. João até reagiu e venceu os três games seguintes, mas perdeu na sequência e não conseguiu forçar o terceiro set. Atmane fez 6 a 4 e fechou a partida.