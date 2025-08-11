Topo

Esporte

Jean Silva minimiza pressão antes de liderar o Noche UFC: 'Já estava escrito'

11/08/2025 15h50

Escalado para liderar o Noche UFC, no dia 13 de setembro, em San Antonio, contra o compatriota radicado no México, Diego Lopes, Jean Silva viverá o momento mais importante de sua trajetória até aqui no Ultimate. Apesar da responsabilidade de encabeçar um card de grande apelo, o peso-pena (66 kg) garante que nada do que acontece em sua carreira é por acaso - tampouco o surpreende.

Em entrevista à equipe de reportagem da Ag Fight, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' falou sobre sua preparação mental para os desafios da elite do MMA. Segundo o décimo colocado do ranking da divisão até 66 kg, o primeiro 'main event' da carreira já fazia parte de um plano definido há bastante tempo.

"Podem falar o que quiser, podem me xingar, mas eu estou fazendo acontecer. Então está tudo bem, eu não ligo, não. Mas você sabe que eu não tenho muito essa de 'uau', porque tudo já está escrito. Eu já escrevi isso, já planejei, já visualizei tudo isso que está acontecendo e já sei o que vai acontecer", afirmou.

Com cinco vitórias consecutivas desde a estreia no UFC, Jean segue invicto e vem sendo apontado como uma das grandes promessas da divisão dos penas. Seu estilo agressivo, aliado à confiança e resiliência emocional, tem chamado atenção da comunidade do MMA. Agora, o objetivo é consolidar o bom momento com uma vitória sobre um oponente que também vive grande fase - e que já disputou o cinturão da categoria.

"Pedras no caminho vêm, mas eu tenho uma boa picareta para tirá-las do caminho. Então, não é nada surpresa assim de caiu a ficha, sabe?", completou.

Indicação dupla no Oscar do MMA

Vivendo uma temporada de destaque, Jean Silva também vem colhendo reconhecimento fora do octógono. O brasileiro foi indicado em duas categorias no Oscar do MMA, premiação anual dedicada aos grandes nomes do esporte.

Ele concorre como 'Lutador Revelação do Ano', pela ascensão meteórica na organização. Além disso, também disputa o prêmio de 'Melhor Finalização do Ano' pela performance contra Bryce Mitchell, no UFC 314 - quando finalizou o americano no segundo round com um estrangulamento preciso.



