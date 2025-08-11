Topo

Internacional inicia preparação para duelo com o Flamengo na Libertadores

11/08/2025 15h04

Nesta segunda-feira, o Internacional iniciou a preparação para enfrentar o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida está marcada para acontecer na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os titulares na vitória contra o Bragantino, no sábado, se reapresentaram e permaneceram na academia do CT Parque Gigante para a realização de exercícios físicos. Enquanto os demais jogadores iniciaram o treinamento com um aquecimento, seguido de trabalhos com bola.

O Inter dará sequência na preparação na manhã de terça-feira, antes de viajar rumo ao Rio de Janeiro.

Inter na Libertadores

O confronto entre Flamengo e Internacional nas oitavas de final da Copa Libertadores será de clubes com campanhas parecidas até o momento.

O Colorado terminou a primeira fase da competição em primeiro lugar no Grupo F, com 11 pontos e apenas uma derrota, diante do Atlético Nacional. Enquanto o Rubro-Negro também teve a mesma pontuação, mas classificou em segundo lugar.

