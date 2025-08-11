Iasmin Lucindo desabafa após vitória no UFC: "Minha maior luta foi comigo mesma"

A vitória sobre Angela Hill no UFC Vegas 109, no último sábado (9), teve um significado especial para Iasmin Lucindo. Mais do que superar uma veterana e reencontrar o caminho do triunfo no Ultimate, a jovem promessa brasileira revelou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que a verdadeira batalha dos últimos meses foi travada contra si mesma - e longe dos holofotes.

Aos 23 anos, a cearense confessou ter enfrentado um período de dúvidas e inseguranças após a derrota para Amanda Lemos, em março. A pressão por resultados e o rápido destaque na organização abalaram sua confiança, levando-a a questionar se já estava pronta para competir entre as melhores do mundo no MMA.

"Essa vitória foi mais pra mim. Depois do revés que eu tive para a Amanda, tive muitos embates comigo mesma. Esses três meses foram uma luta contra o meu psicológico. Será que eu estou preparada? Será que eu mereço estar onde estou ou será que cheguei muito cedo? Mas acredito que hoje eu pude mostrar que sou nova, sim, mas o que me trouxe até aqui não foi a idade, foi o meu esforço e o meu trabalho", desabafou.

Em constante evolução

Apesar da juventude, Lucindo já acumula cinco vitórias em sete lutas no UFC e é considerada uma das principais apostas da divisão dos palhas (52 kg). Ainda assim, ela reconhece que a ascensão acelerada a expôs a uma pressão emocional significativa - algo que, segundo a própria atleta, exigiu amadurecimento dentro e fora do octógono.

"Estou em constante evolução. Não posso negar que, quando a gente vem de muitas vitórias e conquistas, acaba esquecendo disso. E eu esqueci que ainda sou uma menina, que estou buscando minha evolução, buscando ser melhor, não só como atleta, mas também como pessoa", completou.

A atuação firme diante de Angela Hill, marcada por controle técnico e equilíbrio emocional, representou não só um passo importante na carreira da brasileira, mas também uma resposta clara a quem duvidava de seu potencial. Se restavam dúvidas, Lucindo mostrou que está mais preparada do que nunca para voos maiores na organização.

