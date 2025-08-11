Hernan: São Paulo sonda Rafael Tolói para zaga e busca lateral direito

O São Paulo sondou o zagueiro Rafael Tolói, que tem passagem pelo clube, e busca também um lateral direito no mercado da bola, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, a conversa com Tolói não avançou pois o Tricolor não pode pagar o que ele pediu de salário.

O São Paulo busca no mercado um zagueiro e um lateral direito. Inclusive, está contactando vários empresários no Brasil e na América do Sul para ver nomes e, claro, em cima do que o scout do São Paulo mostra.

A dificuldade que o São Paulo esbarra é que busca quem possa chegar a custo zero. Mesmo quem está livre no mercado, pede luva e salário altos. Vou citar um exemplo, o Rafael Tolói, que tem mais de 10 anos de Europa e passou bem pelo São Paulo.

Teve a consulta do São Paulo, o Tolói está livre no mercado, mas o São Paulo não fez oferta porque nas conversas iniciais sentiu que não tinha como bancar o salário do Tolói. O salário é alto, o Tolói é um jogador valorizado hoje, e o São Paulo não tem esse dinheiro.

André Hernan

Tolói disputou 128 jogos pelo São Paulo e foi vendido para Atalanta em 2015. Ele se destacou no futebol italiano, se naturalizou e chegou a disputar uma Eurocopa pela Azzura.

