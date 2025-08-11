Goleiro da Seleção Brasileira sub-20 aponta Cássio como inspiração: "Uma grande referência"

O goleiro Otávio, do Cruzeiro, vem se destacando na Seleção Brasileira sub-20. A promessa de 19 anos e 1,92m falou sobre a disputa pela posição com Lucas Furtado, do Flamengo, e Pedro Cobra, do Atlético-MG. Ele também apontou o companheiro de time, Cássio, como uma de suas maiores inspirações na carreira.

"A boa relação entre os goleiros é como em qualquer clube. A gente sempre tem uma afinidade maior um com o outro. Isso facilita o dia a dia, conseguimos fazer um treino mais leve e descontraído, mas com seriedade o tempo todo e sempre muito forte", disse Otávio, em entrevista à CBFTV.

Rafael Ribeiro / CBF

Titular no último amistoso da Seleção, que terminou com vitória da Canarinho sobre o Paraguai por 2 a 0, Otávio revelou suas inspirações na posição.

"Por ser cruzeirense e mineiro, sempre admirei muito o Fábio, que esteve por muito tempo no Cruzeiro. Hoje tenho uma grande referência ao meu lado, que é o Cássio. Ele me ensina, aprendo muito com ele só de observar suas ações e atitudes. Também tem o Léo (Aragão), que se tornou uma referência para mim", completou.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira encerrou, na noite do último domingo, a preparação para o segundo amistoso contra o Paraguai. As duas seleções entram em campo nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Centro de Alto Rendimento do Futebol Feminino (CAR-FEM), instalação pertencente à Associação Paraguaia. A partida não terá transmissão.

Otávio falou sobre a semana de treinos do Brasil: "Foi uma boa semana de treinos. O professor Ramon passou tudo o que a gente tinha que fazer em relação ao último jogo, o que a gente pode melhorar. E hoje a gente se preparou mais uma vez, não só com o Ramon, mas também com o Thiagão (auxiliar técnico) e com o professor João (treinador de goleiros). A gente vai firme para o próximo jogo, para seguir evoluindo para a Copa do Mundo", concluiu.

Esses são os últimos amistosos antes da Copa do Mundo Sub-20, que será disputada entre 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile. A Seleção Brasileira está no Grupo C, ao lado de México, Marrocos e Espanha.