Fortaleza x Vélez: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores
O Fortaleza inicia a disputa das oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira. Os cearenses recebem o Vélez-ARG, às 19h (de Brasília), no Castelão.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fortaleza: Vinícius Silvestre; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Breno Lopes e Deyverson
Técnico: Renato Paiva
Vélez: Marchiori; Gordon, Mammana, Magalhães e Gomez; Baeza, Aliendro e Carrizo; Galvano, Machuca e Alecrim.
Técnico: Guillermo Schelotto
ARBITRAGEM
Derlis Lopez-PAR será o árbitro do confronto. Roberto Cañete-PAR e Eduardo Britos-PAR atuarão como auxiliares, enquanto Ulises Mereles-PAR estará no comando do VAR.