Fortaleza x Vélez: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

11/08/2025 20h00

O Fortaleza inicia a disputa das oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira. Os cearenses recebem o Vélez-ARG, às 19h (de Brasília), no Castelão.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Breno Lopes e Deyverson

Técnico: Renato Paiva

Vélez: Marchiori; Gordon, Mammana, Magalhães e Gomez; Baeza, Aliendro e Carrizo; Galvano, Machuca e Alecrim.

Técnico: Guillermo Schelotto

ARBITRAGEM

Derlis Lopez-PAR será o árbitro do confronto. Roberto Cañete-PAR e Eduardo Britos-PAR atuarão como auxiliares, enquanto Ulises Mereles-PAR estará no comando do VAR.

