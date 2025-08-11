Fonseca brilha pouco e perde para qualifier em Cincinnati

João Fonseca não conseguiu impor seu jogo agressivo com frequência, cometeu erros não forçados que custaram caro e acabou eliminado do Masters 1000 de Cincinnati na noite desta segunda-feira, na terceira rodada. Seu algoz foi o qualifier francês Terence Atmane, #136 do ranking, que sacou melhor, agrediu com mais eficiência e aplicou 6/3 e 6/4.

O adversário de Atmane na próxima rodada será o americano Taylor Fritz, que avançou ao superar o italiano Lorenzo Sonego (#36) por 7/6(4) e 7/5. Atual número 4 do mundo, Fritz duelou recentemente com Fonseca e levou a melhor. O jogo valeu pelas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne, e o placar foi de 6/3, 6/7(5) e 7/5.

Fonseca buscava alcançar pela primeira vez na carreira as oitavas de final de um Masters 1000. Com a derrota, ele repete sua melhor campanha da carreira neste tipo de torneio - João também foi à terceira rodada em Madri. Atual número 52 do mundo, o carioca de 18 anos pode alcançar o melhor ranking de sua carreira na semana que vem. No Live Ranking, que conta os pontos em tempo real, ele ocupa atualmente o 44º posto. O próximo ranking, contudo, só será publicado após o fim do torneio americano. Por enquanto, o melhor ranking da vida do brasileiro é o 47º lugar.

Como aconteceu

O jogo começou complicado para o brasileiro, que precisou enfrentar cinco break points logo em seu primeiro game de serviço. Fonseca foi bem em todos e conseguiu se salvar. No terceiro game, Atmane teve mais duas chances de quebra após dois erros não forçados do brasileiro. João salvou-se do primeiro, mas jogou mais uma direita para fora e perdeu o saque. Sacando bem e agredindo sempre que possível com seu forehand, o canhoto francês abriu 4/1 pouco depois. Atmane manteve a vantagem até sacar para o set em 5/3. Fonseca salvou dois set points, mas o europeu disparou uma direita indefensável e fechou o set com um ótimo saque para fazer 6/3.

João terminou o primeiro set com cinco winners e 12 erros não forçados, e a situação ficou ainda mais complicada para o brasileiro quando, após mais três erros não forçados, cedeu uma quebra no primeiro game do segundo set. Atmane aproveitou e saiu de 0/30 no game seguinte para fazer 2/0. Em seguida, mais falhas do brasileiro. Uma direita longa deu nova quebra ao francês, que teve 3/0 e pouco depois abriu 4/0.

Os primeiros break points conquistados por Fonseca vieram no sexto game, após um trio de erros de Atmane. O francês salvou o primeiro com uma boa subida à rede, mas mandou um forehand na rede no segundo, o que deu nova esperança ao brasileiro. João encostou e deixou o placar em 4/3, mas Atmane confirmou seu serviço sem perder pontos e ficou a um game da vitória. No nono game, o brasileiro voltou a dar pontos de graça e cedeu dois match points (15/40). Atmane desperdiçou o primeiro com um erro de backhand, e Fonseca salvou o segundo indo bem à rede.

Atmane buscava alcançar as oitavas de final de um Masters 1000 pela primeira vez na carreira e, com a chance de sacar para fechar o jogo, sacou bem, sem dar chances ao carioca.