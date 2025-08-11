Flamengo com elenco inchado? Mattos avalia quem poderia ser negociado

O elenco do Flamengo conta atualmente com 32 jogadores, sete a mais do que Filipe Luís apontou que seria o tamanho ideal para um grupo de atletas. Na Live do Clube, Rodrigo Mattos avaliou se o clube tem jogadores que poderiam sair.

O colunista apontou que alguns jogadores que não ficaram nem no banco contra o Mirassol poderiam ser negociados pelo Flamengo sem grande prejuízo para o time, mas ponderou que os elencos no Brasil devem ser maiores por conta do calendário

A lógica do Filipe Luís faria total sentido na Europa. Ele é um cara com pensamento europeu. E o calendário europeu de fato permite que os times lá [tenham 25 jogadores]. [...] O problema é que chega agosto, setembro, tem uma destruição do elenco no futebol brasileiro. Os zagueiros do Flamengo estão jogando toda quarta e domingo e sem descansar. O Danilo está machucado e o Filipe Luís não demonstrou confiança no João Victor e no Cleiton.

Tem gordura no elenco do Flamengo para dispensa? Sim. O Michael, por exemplo, pode ser visto como uma gordura. Trouxe o Samuel Lino, o Cebolinha teve uma atuação contra o Atlético-MG, talvez o Michael sobre. Tem 3 laterais esquerdos e, a princípio, só precisa de dois. Faria sentido aceitar uma proposta para negociar um deles. Tanto que Viña, Michael e Matheus Gonçalves e Juninho ficaram fora do banco [contra o Mirassol].

Rodrigo Mattos

