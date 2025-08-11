Topo

Esporte

OPINIÃO

Flamengo com elenco inchado? Mattos avalia quem poderia ser negociado

do UOL

Colaboração para o UOL

11/08/2025 18h17

O elenco do Flamengo conta atualmente com 32 jogadores, sete a mais do que Filipe Luís apontou que seria o tamanho ideal para um grupo de atletas. Na Live do Clube, Rodrigo Mattos avaliou se o clube tem jogadores que poderiam sair.

O colunista apontou que alguns jogadores que não ficaram nem no banco contra o Mirassol poderiam ser negociados pelo Flamengo sem grande prejuízo para o time, mas ponderou que os elencos no Brasil devem ser maiores por conta do calendário

A lógica do Filipe Luís faria total sentido na Europa. Ele é um cara com pensamento europeu. E o calendário europeu de fato permite que os times lá [tenham 25 jogadores]. [...] O problema é que chega agosto, setembro, tem uma destruição do elenco no futebol brasileiro. Os zagueiros do Flamengo estão jogando toda quarta e domingo e sem descansar. O Danilo está machucado e o Filipe Luís não demonstrou confiança no João Victor e no Cleiton.

Relacionadas

Brasileirão: assista aos gols dos jogos da 19ª rodada no final de semana

Elenco do Flamengo tem sete jogadores acima do ideal de Filipe Luís

Brasileirão fecha turno do asterisco e consagra 10 anos de Fla x Palmeiras

Tem gordura no elenco do Flamengo para dispensa? Sim. O Michael, por exemplo, pode ser visto como uma gordura. Trouxe o Samuel Lino, o Cebolinha teve uma atuação contra o Atlético-MG, talvez o Michael sobre. Tem 3 laterais esquerdos e, a princípio, só precisa de dois. Faria sentido aceitar uma proposta para negociar um deles. Tanto que Viña, Michael e Matheus Gonçalves e Juninho ficaram fora do banco [contra o Mirassol].
Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Na Colômbia, Fluminense fecha preparação para pegar o América de Cali; veja provável escalação

Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo participam de reunião da CBF sobre fair play financeiro

Com gol brasileiro, Porto bate Vitória de Guimarães na estreia pelo Português

Santos renova contrato do volante Tomás Rincón; veja detalhes

Equipe brasileira disputará o Sul-Americano de Corrida de Rua no Rio de Janeiro

Transmissão ao vivo de Juventude x Corinthians pelo Brasileirão: veja onde assistir

Flamengo com elenco inchado? Mattos avalia quem poderia ser negociado

Santos divulga nova parcial de ingressos vendidos para jogo contra o Vasco; confira

Roger Federer marca retorno às quadras em exibição especial no Masters 1000 de Xangai

Com De La Cruz em campo, Flamengo inicia preparação para pegar o Internacional

Ferraresi elogia Crespo no São Paulo e define Libertadores como "sonho"